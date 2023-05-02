Добился допуска на заседание: нардеп Лерос сообщил, что выиграл суд против Верховной Рады

Внефракционный депутат Гео Лерос выиграл суд против Верховной Рады. Речь идет о деле по поводу его отстранения от участия в заседаниях парламента.

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Об этом народный избранник сообщил в Facebook. Как известно, в феврале 2023 года Рада запретила Леросу участвовать в заседания до конца года.

"Сегодня (2 мая. – Ред.) я выиграл суд у Верховной Рады относительно моего незаконного отстранения от посещения пленарных заседаний на год", – сообщил депутат.

Он подчеркнул, что скоро придет в Раду.

"Пусть будет стыдно всем, кто голосовал за мое незаконное отстранение. Скоро увидимся на работе! Отдельно, хочу выразить благодарность за терпение моей команде адвокатов", – добавил народный избранник.

Как пишет "Украинская правда", в Кассационном админсуде подтвердили, рассмотрение дела по иску Лероса к Раде.

"Было заседание. [Было принято решение. – Ред.] иск удовлетворить частично. Признать противоправным и отменить решение ВР о лишении народного депутата Лероса Гео Багратовича права участвовать в одном пленарном заседании ВР, принятое 23 февраля 2023 года на пленарном заседании 9 сессии ІХ созыва. В удовлетворении остальных исковых требований отказать", – сообщил представитель суда.

В постановлении об открытии производства в административном деле по иску Лероса к Верховной Раде нардеп также просил суд обязать Раду опубликовать в парламентской газете "Голос Украины" объявление о принятии судом решения о признании противоправным и отмене решения ВР об отстранении его от заседаний. Кроме того, он ходатайствовал, чтобы председательствующего ВР обязали объявить об этом решении на заседании.

Однако эти требования суд не удовлетворил.

В то же время, решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, за отстранение Лероса от участия в заседаниях парламента проголосовал 261 народный избранник. Инициативу по отстранению скандального нардепа не поддержали только члены "Европейской солидарности".

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