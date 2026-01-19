Китай воспользовался слабостью Кремля: страна рекордно скупает российскую нефть за копейки

Китай резко нарастил импорт российской нефти марки Urals после того, как Индия почти полностью отказалась от ее закупок из-за санкций и требований Европейского Союза (ЕС). Отмечается, что это позволило Китаю воспользоваться рекордными скидками на нефть и доказало, что Россия вынуждена сокращать добычу из-за проблем со сбытом.

Видео дня

Об этом пишет The Economic Times. Морские поставки Urals в Китай в декабре 2025 года превысили 1,5 млн баррелей в сутки, что на 300 тысяч больше среднего значения с января по ноябрь того же года.

Такой скачок обусловлен рекордными скидками на российскую нефть, которые Китай использовал для выгодного пополнения своих резервов и поддержки промышленного спроса. Как отмечают эксперты, объем поставок Urals, ранее шедший в Индию, вырос в Китай втрое – до 259 тысяч баррелей в сутки в четвертом квартале.

В январе 2026 года этот показатель достиг 447 тысяч баррелей в день, что стало максимумом с апреля 2023 года. Причина таких рекордных закупок – существенные скидки на нефть в российских портах, которые достигают $26-28 за баррель, тогда как в китайских портах с учетом транспортировки цена фактически составляет около $10 за баррель.

По словам главного аналитика по нефтехимии XAnalysts Раджеша Чопри, крупные индийские НПЗ практически прекратили переработку российской нефти с декабря 2025 года, поскольку ее продукция предназначалась для экспорта в ЕС и подпадала под санкционные ограничения. В результате поставки Urals в Индию в декабре упали до 929 тысяч баррелей в сутки – самого низкого уровня с декабря 2022 года. Для сравнения, среднегодовой импорт Индией составлял 1,36 млн баррелей в день в 2024 году и 1,27 млн в 2025 году.

То есть значительная часть нефти, которая ранее шла в Индию, теперь искала новых покупателей, и основным потребителем стала Китайская Народная Республика. Однако российские нефтяники пока не в состоянии перенаправить весь объем – по состоянию на середину декабря около 35 млн баррелей оставались в танкерах у побережья Омана, ожидая покупателей. Новые танкеры продолжают прибывать в этот район, что свидетельствует о сложностях с продажей нефти даже на фоне скидок.

Из-за проблем с реализацией Urals российские нефтяные компании вынуждены сокращать добычу, несмотря на то, что квота ОПЕК+ позволяет ее наращивать. В декабре 2025 года добыча в России составила 9,326 млн баррелей в сутки, что на 100 тысяч меньше, чем в ноябре, и на 250 тысяч баррелей ниже разрешенного уровня по соглашению ОПЕК+. Аналитики отмечают, что стратегия Китая выглядит выгодно, ведь покупка российской нефти по рекордно низким ценам позволяет стране восполнять запасы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США впервые осуществили продажу венесуэльской нефти на сумму около 500 млн долларов в рамках сделки с Каракасом почти на 2 млрд долларов. Полученные средства хранятся на счетах под контролем правительства США, новые продажи ожидаются в ближайшее время. В то же время крупные энергетические компании скептически оценивают инвестиционные перспективы Венесуэлы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!