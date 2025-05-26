'Нужны более радикальные действия в отношении России': в Польше отреагировала на ночной обстрел Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна решительно осуждает российские воздушные удары по мирному населению Украины. РФ, цинично заявляя о стремлении к миру, на самом деле продолжает свои безжалостные атаки на гражданские цели, подчеркнул глава польского государства.

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Об этом Анджей Дуда написал в соцсети Х. По его словам, необходимо более радикально действовать в отношении России.

"Мы решительно осуждаем российские ракетные атаки и атаки беспилотников против гражданского населения Украины, в результате которых погибли 12 человек, включая трех детей.Украина стремится к миру, соглашаясь на прекращение огня. Россия продолжает свои безжалостные атаки на гражданские цели", – написал президент Польши.

Анджей Дуда также надеется, что глава Белого Дома Дональд Трамп "в подходящее время" таки совершит "более радикальные действия" в отношении России. Об этом глава польского государства сказал в интервью радио ZET,

Как объясняет Дуда, Трамп хочет своим поведением показать миру, что он никоим образом не спровоцировал эскалации со стороны России, а наоборот, всегда пытался "очень спокойно и неагрессивно" вести себя с Путиным и склонить российского диктатора к мирным действиям.

"Но как видно, Владимир Путин не заинтересован в этом, и несмотря на различные попытки, которые осуществляют Трамп и представители американской власти, не реагирует положительно. В связи с этим, надо будет осуществить более радикальные действия, и я надеюсь, что президент Трамп в соответствующее время осуществит эти радикальные действия", – подчеркнул президент Польши.

Анджей Дуда не исключает, что это могут быть очень серьезные санкции со стороны США. По его словам, в Белом доме и Пентагоне осуществляются шаги по подготовке "альтернативных решений" по РФ.

В этом ключе Дуда привел наложение санкций в 2020 году за строительство Северного потока-2 не на саму Россию, а на западные компании, задействованные в его строительстве, что привело к немедленной заморозке этого проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что оказывает давление на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот ужесточил санкции против России. Это необходимо, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины.

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