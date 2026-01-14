'Для тех, кто покупает российскую нефть, цена вырастет': Грэм заявил о необходимости усиления давления на Путина после разговора с Зеленским

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о необходимости усиления давления на режим российского диктатора Владимира Путина. В частности, по мнению американского политика, следует ввести санкции против государств, продолжающих покупать российскую нефть.

Об этом Грэм написал в своем аккаунте в сети Х после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В качестве механизма давления на Москву он отстаивает свой двухпартийный законопроект о введении 500% пошлин в отношении покупателей нефти из РФ.

Заявление Линдси Грэма

Грэм вместе со своим коллегой, сенатором от Демократической партии США Ричардом Блюменталем пообщались с Зеленским. Республиканец высоко оценил разговор, заявил, что "очень ценит храбрый и отважный народ Украины и подчеркнул необходимость усиления давления на Кремль.

"Выживание и процветание Украины отвечает интересам нашей страны. Я считаю, что необходимо усиление давления на Путина. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде за упорную работу, направленную на прекращение кровопролития. Это окупится", – написал Грэм.

Политик добавил, что президент Украины считает двухпартийный законопроект авторства Грэма и Блюменталя "очень полезным" и отметил, что "президент Трамп полностью его поддерживает".

"Для тех, кто покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, цена вот-вот вырастет", – говорится в твите Грэма.

Зеленский рассказал о разговоре с американскими сенаторами

Свое мнение о необходимости усиления санкционного давления на Путина Грэм сопроводил репостом сообщения Зеленского о разговоре с американскими сенаторами, опубликованным главой государства накануне, 13 января.

"Я кратко проинформировал их (сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. – Ред.) о постоянных российских атаках на нашу энергетическую инфраструктуру – сотни беспилотников и десятки ракет ежедневно, намеренно запущенные именно сейчас, во время такой холодной зимы. Именно поэтому ракеты для противовоздушной обороны остаются нашим главным приоритетом, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", – написал президент.

Зеленский добавил, что одним из путей оказания такой поддержки должно стать также усиление давления на кремлевский режим.

"Мы видим много различных факторов, которые значительно ослабляют Путина – и, как следствие, всю Россию. Крайне важно максимально использовать все возможные формы давления, чтобы наконец заставить россиян прекратить эту войну. Мы обсудили текущее состояние законопроекта сенаторов о санкциях, который может существенно повлиять на позиции России и всех, кто помогает ей в этой войне", – говорится в сообщении.

Глава государства рассказал собеседникам о ходе контактов Киева с посланцами Трампа. По его оценкам, Украина и США "очень близки к завершению документов".

"И я благодарен сенаторам за их позицию относительно важности гарантий безопасности и их постоянную двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Все помнят, что такое Будапештский меморандум – никто не хочет повторения. Мы договорились продолжить наш диалог и обсудить все на встрече в ближайшее время. Спасибо за вашу помощь и двухпартийную поддержку!" – резюмировал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным Bloomberg, Россия начала убивать больше гражданских после начала переговоров Трампа и Путина. Количество жертв росло каждый раз, когда администрация президента США пыталась продвинуть мирные переговоры.

Издание ссылается на первую комплексную оценку потерь среди гражданских в 2025 году, подготовленную европейскими правительствами.

Так, в течение прошлого года в результате российских атак погибло примерно 2 400 гражданских украинцев, еще почти 12 тысяч получили ранения. Это почти на 30% больше, чем в 2024 году.

Общее же количество погибших гражданских в Украине с начала полномасштабной войны оценивается примерно в 15 тысяч человек, среди них 758 детей. Еще более 40 000 гражданских украинцев получили ранения, среди них 2 445 – детей.

