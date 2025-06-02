"Для нас очень важно": Зеленский объяснил, на чем будет настаивать украинская делегация в Стамбуле

Украина на переговорах с Россией в Стамбуле будет настаивать на безусловном прекращении огня, обсуждении гуманитарных вопросов, возвращении детей и обмене пленными. В частности, речь пойдет о гражданских пленных, журналистах и политических заключенных.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на саммите в Вильнюсе в понедельник, 2 июня. Он, в частности, напомнил, что сейчас украинская делегация находится в Стамбуле, где проходит второй раунд переговоров Киева и Москвы.

При этом Зеленский подверг сомнению то, что страна-агрессор готова к продуктивному диалогу.

"Я имел разговор с моим министром обороны. Он сказал, что они готовятся к встрече. Не уверен, что Россия будет готова к какому-то продуктивному разговору, но мы будем настаивать на безусловном прекращении огня, обсуждении гуманитарных вопросов, возвращении детей, обмене пленными", – сказал президент.

Глава государства добавил, что речь пойдет также о гражданских пленных, журналистах, политических заключенных.

"Для нас очень важно вернуть их домой. Это самая важная вещь", – сказал он.

Зеленский подчеркнул: необходимо "сделать все, чтобы дипломатия была не пустотелой". Киев готов принимать "все необходимые шаги в направлении к миру".

И первый такой шаг – это гуманитарные действия: освобождение детей и военнопленных, сказал он.

"Все это возможно сделать на уровне лидеров. Если Россия подрывает эту начальную повестку дня и если Стамбул не будет иметь никаких результатов – это четко означает, что нам срочно нужен 18-й пакет санкций ЕС и США. Санкции против РФ должны концентрироваться на ценах на нефть, а также банковской и финансовой сферах", – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня Зеленский прибыл в столицу Литвы Вильнюс для участия в Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран. В своей речи он заявил, что Россия должна почувствовать цену своих потерь – именно это подтолкнет ее к дипломатии.

Накануне представители делегации РФ сказали, что операция СБУ "Паутина", которая уничтожила 41 стратегический самолет ВС РФ, не сорвала переговоры, а глава российских переговорщиков Владимир Мединский похвастался, что прилетел "с хорошим настроением".

Украинская делегация прибыла в Стамбул утром в понедельник. Встреча запланирована на вторую половину дня. По данным СМИ, Киев на втором раунде переговоров представит российской стороне предложенную дорожную карту для достижения устойчивого мира.

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