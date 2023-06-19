Москва чувствует себя некомфортно, когда началась первая фаза украинского контрнаступления. Потом, чтобы хоть как-то переключиться, Кремль попросил своих африканских друзей выступить с мирной инициативой (до этого была инициатива Виктора Орбана, потом Китая, затем Индонезии), которая отвлекла бы внимание от поля боя, а возможно, втянула бы Украину в какие-то ненужные переговоры.

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Ещё одной целью было немного усилить международное присутствие на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме. Абсолютное большинство стран, в том числе и многих, благосклонно настроенных к Москве, отвергли возможность приезда высшего руководства своих государств. Так что форум мог утратить статус международного, превратившись во внутрироссийский. И вот высшие представители шести африканских стран приехали якобы для мирных переговоров, но и оказали Кремлю поддержку, чтобы этот форум не толковался некоторыми организациями как совсем не международный.

Таким образом, Москва как бы инициировала для Африки выступление с какой-то мирной инициативой и использовала её в своих целях. Знали ли обо всем этом африканские лидеры, которые попросили Киев принять их перед Петербургским форумом, вам открыто никто не скажет. Такую инициативу поддержал и Китай, имеющий огромное влияние на африканском континенте. Китайский мирный план провалился как абсолютно несерьезная попытка решить вопросы войны и мира в Украине. Африканские лидеры, как и Пекин, даже не осмелились назвать это войной, а она является крупнейшей с 1945 года. Тот факт, что эта делегация играла на поле Москвы, свидетельствует даже то, что ни один из африканских лидеров не осмелился как-то осудить российский ракетный удар по Киеву во время их официального пребывания в Украине и её столице.

Президент Южно-Африканской Республики Рамофоса лишь сказал, что эти ракетные обстрелы единственно, что определили в его сознании, что необходимо срочное мирное решение для обеих сторон. Таким образом, по приказу главы Кремля Россия обстреливает территорию страны-основательницы ООН смертоносными ракетами, а африканская делегация остаётся приверженной снятию с Путина обвинительного ордера Международного уголовного суда за совершённые преступления и ослаблению международных санкций против Москвы. Глава пресс-службы президента ЮАР заявил, что лично не слышал грохота уничтоженных российских ракет. Он даже не поблагодарил украинскую сторону, которая уничтожила все новейшие российские крылатые ракеты "Калибр" и шесть очень опасных гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые в Москве считают неуничтожимыми. Может быть, если бы украинская противоракетная оборона вышла из строя, то этот коммуникатор с общественностью услышал бы не только звук этих ракет, но и их удары. Тогда, если бы он остался в живых, то высказывался бы более вдумчиво и давал реальную оценку коварному нападению России и ракетному удару по Киеву.

Когда в Петербург прибыла делегация африканских дипломатических посредников, они прослушали лекцию от Путина, кто виноват в этих кровавых событиях. Глава Кремля даже не захотел дослушивать до конца то, что предлагали африканские лидеры, может быть потому, что сам придумал для них этот мирный план и ему ужасно надоело выслушивать его ещё раз как какое-то международное предложение. Через несколько минут после презентации своей позиции президентом ЮАР от имени всех членов африканской делегации, Путин его перебил и начал давать советы своим коллегам на встрече. Лидер кремлёвской стаи заявил, что Украина начала эту войну ещё в 2014 году, а Россия использовала только статью 51 Устава ООН о праве на самооборону. Этот московский политический буратино начал продавать ложь о каком-то самоопределении населения Донбасса и Крыма, которое он почему-то назвал народом и якобы поэтому Россия должна была их поддержать. Украина якобы обманула с Западом порядочную Российскую Федерацию какими-то Минскими соглашениями и в итоге снова напала на Россию в 2022 году.

Что касается кражи украинских детей российской стороной, то это ложь, так как это была гуманитарная спасательная операция. При этом Путин заявил, что полностью поддерживает мирный план африканских стран, хотя ни словом не обмолвился о готовности Москвы вывести свою армию из территории Украины, что и предусматривает этот план. Возвращение украденных детей тоже не имеет смысла, так как это гуманитарная акция, а что касается вывода тактического ядерного оружия с территории Беларуси, что является важным пунктом предложенного плана, то в ответ ничего не прозвучало. Только во время Петербургского форума Владимир Путин заявил, что Россия начала транспортировку первых ядерных элементов на территорию Беларуси и в случае необходимости может применить ядерное оружие, хотя не хочет этого делать. Что прозвучало в позиции Кремля? Украина — страна-агрессор, Россия защищается от Киева и коллективного Запада. За кражу чужих детей Путин должен получить орден, а не ордер на арест. Высокая африканская делегация проглотила всю эту брехню и с оптимизмом уехала "продолжать свою миротворческую инициативу".

Кремль сделал вид, что поддерживает африканскую инициативу и гневно осудил Киев, который якобы не оказал поддержки, хотя Путин на самом деле говорил все противоположное, что предлагали африканские президенты, плюс заявление министра иностранных дел России Лаврова о том, что он якобы поддерживает африканский мирный план, но Украина должна столкнуться с новой реальностью и понять, что её пять временно оккупированных регионов теперь являются территорией Российской Федерации. Как вам отношение Москвы к африканскому мирному плану, в тени которого Китай?

Таким образом, лжец Сергей Лавров и самый большой лжец Владимир Путин фактически расставили все точки над "i". Чтобы было еще смешнее, на том же питерском форуме Путин заявил, что российские ракеты "Кинжал" якобы уничтожили пять комплексов "Пэтриот", тогда как их у Украины всего два, которые до сих пор стоят целыми и невредимыми, охраняя мирное украинское небо. Вот так Путин подбадривает российское общество, манипулирует африканскими лидерами, обвиняет Украину и страны Запада в развязывании кровопролитной войны. Но только остаётся вопрос Пекину, как там оценивают эту грязную игру Кремля. Посольство Китая в Украине точно слышало о ракетном ударе России по Киеву в день пребывания африканской делегации, которая прибыла в поисках мира и де эскалации, а получила обстрел самыми современными и смертоносными российскими ракетами.

В итоге имеем африканский дипломатический танец под русскую балалайку и питерские барабаны. Возможно, вскоре мы увидим или услышим, будут ли китайские аплодисменты не это действо или свист, но реально, наверное, ничего. Пекин любит работать в тишине.