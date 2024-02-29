При определенных условиях: Пристайко объяснил, какие функции могли бы выполнять военные НАТО в Украине

Отправка военных НАТО в Украину возможна при определенных условиях. Есть разные варианты, каким образом они могут помочь ВСУ. Один из них может предусматривать размещение на нашей территории пилотов и персонала для обслуживания самолетов, которые скоро должны появиться в Украине.

Такое мнение высказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя заявление президента Франции Макрона о возможном размещении военных НАТО на территории Украины.

"Некоторое время назад я уже говорил, что в случае катастрофического развития событий на фронте страны, прежде всего Британия, будут с нами. Это нормальный путь, когда у нас не хватает сил, а наши партнеры ограничены в снабжении оружием и боеприпасами. Конечно, европейцы попали". в плен своих прошлых заявлений, когда говорили, что их солдаты никогда не будут участвовать в войне в Украине, теперь из этой ситуации нужно выбираться, но надо понимать, насколько это чувствительно для демократических режимов.

Прежде всего, что они говорят, мол, давайте сделаем для Украины все, что угодно, чтобы наши солдаты, условно говоря, не появились в украинских степях. Но война показывает, что никуда от этого не уйдешь, поэтому к этому нужно готовиться.

Я думаю, что на этом этапе, как это ни прискорбно для нас, заявление Макрона – все еще игра слов, но так же и Путин, когда он рассказывает, что он не достиг всех поставленных целей в Украине, тоже играет словами на обострение. Со своей стороны европейцы говорят, что у нас есть чем поднять градус противостояния. К примеру, мы можем поставлять Украине дальнобойные ракеты или прислать войска", – отмечает Вадим Пристайко.

Что касается вариантов применения западных войск, то, по мнению дипломата, их несколько. Это может быть их размещение в западной части Украины, где-то в районе Приднестровья. Так, вооруженные силы стран-партнеров помогут Украине, условно говоря, передать свой ресурс больше на восточный фланг.

"Мы можем также представить расположение вооруженных сил Альянса, которые помогли бы Украине обеспечить безопасность своей границы с Беларусью, – продолжает Вадим Пристайко. – Это тоже возможный вариант. Это реально освободит наши войска, даст им возможность отдохнуть, тренироваться. На самом деле участие может быть и другая. Например, это могут быть пилоты, спецперсонал для обслуживания самолетов. Что угодно. Любое участие нам нужно", – отмечает Вадим Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить неотложные пути помощи Украине и направить президенту России сигнал о решимости Европы по поддержке Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!