Деятельность ОПЗЖ в Раде приостановлена: первые детали

Деятельность фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Украины и партии в целом приостановлена. Это произошло согласно решению СНБО.

Также скандальный нардеп Вадим Рабинович больше не возглавляет ОПЗЖ. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Приостановлена деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины. Из этой фракции также вышли депутаты Исаенко и Бурмич", – отметил Гончаренко.

Решение СНБО по приостановке деятельности ОПЗЖ в Украине было объявлено в ходе пленарного заседания парламента.

По данным отдельных Telegram-каналов, также в ОПЗЖ отозвали с должности сопредседателя партии Вадима Рабиновича, а Юрий Бойко стал главой этой пророссийской политической силы.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ДБР задержал лидера ОПЗЖ в Мариуполе за сотрудничество с оккупантами. Коллаборантом оказался бывший муж еще одной предательницы Украины – экс-прокурора оккупированного Россией Крыма, а ныне – депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Также именно среди депутатов разных уровней от ОПЗЖ российские оккупанты сейчас находят коллаборантов для формирования оккупационных администраций на захваченных территориях.