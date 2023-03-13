"Держал в руках документ": предатель Царев признался, что у Януковича был план развала Украины
Бывший народный депутат от "Партии регионов", беглый сепаратист Олег Царев заявил, что у четвертого президента Украины Виктора Януковича существовал план развала страны. Янукович якобы планировал узурпировать власть и спровоцировать сепаратизм в западных областях.
Об этом Царев рассказал в интервью российскому пропагандистскому изданию "Свободная пресса". "Расскажу вам то, чего никому раньше не рассказывал. Я держал в руках документ, разработанный аналитиками "Партии регионов", в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича", – заявил сепаратист.
По мнению Царева, такой сценарий имел все шансы на реализацию "благодаря дружеским отношениям с РФ" и "росту экономики".
Однако западные области взбунтовались бы против такой узурпации власти, заявил сепаратист.
"И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок (Олег, лидер ВО "Свобода". – Ред.), получавший деньги в том числе и из кассы "Партии регионов", стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну, а центральной власти пришлось бы "скрепя сердце" согласиться", – признался Царев.
Как отметил украинский журналист Денис Казанский, фактически признание Царева доказывает то, что Янукович и его команда были агентами РФ и имели четкий план уничтожения собственной страны.
"Одним своим признанием Царев полностью оправдал необходимость Майдана и подтвердил, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на Майдан и защищать свою страну от преступников, которые намеревались ее развалить", – считает Казанский.
Напомним, Янукович в Украине приговорен к пожизненному наказанию за государственную измену. Он также заочно арестован по делу о присвоении Межигорья. Четвертый президент сбежал из Украины в РФ 22 февраля 2014 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Царев пожаловался на "российские порядки". В частности, его смутила кувалда от ЧВК "Вагнер". Он также раскритиковал пропагандистские шоу в России и неожиданно похвалил Украину.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!