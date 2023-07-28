Депутаты ВРУ обратились к ЮНЕСКО с призывом лишить Россию членства в организации

Украинские парламентарии обратились в ЮНЕСКО, парламенты и правительства ее государств-членов о необходимости лишения членства России. Они также попросили направить миссию для оценки ущерба, нанесенного террористическими атаками РФ по достопримечательностях во Львове и Одессе, а еще привлечь военных преступников к ответственности.

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Призыв был озвучен от имени всего украинского народа, за проголосовало 296 народных депутатов. Об этом в Telegram-канале "Железный нардеп" сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно тексту обращения, от имени украинцев нардепы призвали Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО):

– лишить РФ членства в ЮНЕСКО и его органах;

– безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе. А также определить помощь и возможные действия ЮНЕСКО по защите объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии.

В то же время парламенты и правительства иностранных государств, являющиеся членами ЮНЕСКО, депутаты ВРУ попросили осуществить все возможные меры по расследованию преступлений и, в рамках национальных и международных юрисдикций, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в совершении этих преступлений.

Ранее сообщалось, что комиссия ЮНЕСКО должна посетить Одессу для прдварительной оценки ущерба, нанесенного российскими обстрелами по городу. В Организации заявили, что "глубоко встревожены и самым решительным образом осуждают" дерзкое нападение ВС РФ.

Напомним, что в результате ночной атаки Росси на Одессу 23 июля в городе получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них здания XIX-XX века, охраняемые ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам ЮНЕСКО, ущерб культурному наследию Украины от войны превысил $2,5 млрд по состоянию на 24 февраля 2023 года. Отмечалось, что больше всего пострадала Харьковская область.

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