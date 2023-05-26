Депутат Рады просила Минобороны сообщить ей координаты командных пунктов: всплыли громкие подробности

Одна из депутатов Верховной Рады просить требовала от Министерства обороны сообщить ей, где находятся командные пункты украинских войск. Народная избранница известна как антикоррупционер.

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Об этом рассказал журналист Владислав Бовсуновский. Он заявил, что написал заявление в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, зачем народному депутату понадобилась такая информация.

"Относительно "ранения" Залужного. Есть в парламенте депутат – антикоррупционер, которая направляла в Минобороны обращение с требованием сообщить ей где именно находятся командные пункты (пункты управления) – стационарные и мобильные", – рассказал Бовсуновский.

Он выразил надежду, что СБУ проверит, почему депутату "в голову пришла мысль об этом спросить, кто попросил и за какие деньги".

"Под видом борьбы с коррупцией вообще можно многое узнать. Полезно для врага в части координат для ракет", – отметил Бовсуновский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после заявлений российских пропагандистов о якобы его "ранении" лично поблагодарил украинцев за поддержку и выразил уверенность в победе Украины.

– Пропагандисты Кремля выдали фейк о ранении Залужного и "трепанации черепа". Они утверждали, что главнокомандующий якобы больше не может исполнять свои обязанности.

– 23 мая Залужный поздравил украинских морпехов с их профессиональным праздником.