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Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

Мария Шевчук
Новости политики
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Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

Скандально известный беглый нардеп из запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин на днях сложил депутатский мандат. Однако суд по его обвинениях в адрес депутата Киевсовета от "Европейской Солидарности" Александра Погребиского продолжается.

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Волошин обвинил Погребиского в нападении, во время которого бывшего регионала неизвестные облили зеленкой летом 2020 года под Верховной Радой Украины. Подробности судебного процесса сообщил сам Погребиский, ныне защищающий Украину от российских оккупантов.

Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

"Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин сложил свой мандат. А депутат Киевсовета Погребиский свой мандат не сложил, а продолжает выполнять свои обязанности депутата и военнослужащего. Но, как говорится, есть нюанс. Я продолжаю ходить на судебные заседания по делу, которой Волошин обвиняет меня в нападении на себя. Но сам нардеп перед началом войны покинул территорию Украины. На последнем заседании в декабре в суд даже не явился прокурор, представляющий государственное обвинение", – рассказал Погребиский.

Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это – абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика. Это политическое давление на политическую партию "Европейская Солидарность", в частности через эти судебные дела", – объяснил тогда Погребиский.

Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

Он напомнил, что к самому  Волошину у правоохранительных структур вопросов из-за его антигосударственных заявлений долгое время не было.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство не суверенное, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали бы этих вещей. Мне, в отличие от представителей власти или пророссийских политиков, нечего бояться. Я защищал и защищаю свою Родину", – подчеркнул депутат от "Европейской Солидарности".

По клеветническому заявлению Волошина Александра Погребисского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

"Это дело – это политическое давление со стороны представителей ОПЗЖ. Партии, которая является не просто оппозиционной в политическом плане для партии, которую я представляю – "Европейская Солидарность", а оппозиционной для всего государства в целом. Та риторика и те тезисы, которые несут представители этой партии, народные депутаты и Волошин, враждебны государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов с помощью заявлений, вот такого привлечения к делам представителей политических оппонентов", – заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.

"Хочу отметить, что ни я, ни политическая партия "Европейская Солидарность" не боимся марионеток Кремля и не боимся их грязного давления. Мы знаем, что мы отстаиваем. Мы готовы отстаивать до конца независимость, территориальную целостность – и не только в парламентской плоскости, как это делает "Европейская Солидарность". В "Европейской Солидарности" многие представители – участники войны против РФ, которые в любой момент по зову государства готовы законным способом взять в руки оружие и идти защищать свою Родину", – сказал Погребиский в апреле 2021 года.

Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

14 сентября 2022 Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.

"Интересен тот факт, что предыдущая повестка о вызове в Печерский суд была на 09 марта 2022 года. И я появился, потому что выполняю свои процессуальные обязательства, но судей, что там судей… суд был закрыт", – сообщил депутат-десантник.

Как сообщали СМИ, пророссийский депутат Волошин скрылся из Украины еще до полномасштабного вторжения.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Братья по Оружию" Александр Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона терробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры уничтоженного городка.

Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

"Мы заехали одними из первых вместе с патрульной полицией. То видео с расстрелянными гражданскими на дороге, которое видел весь мир, я снимал на телефон с машины. Это был просто ужас… С 2014 года для меня это было тяжелее всего. Я многое видел, но Буча останется в моей памяти на всю жизнь. Эти расстрелянные гражданские… Мы находили убитых ребят-активистов рядом в недостройках. Над ними издевались. Одному выкололи глаза, отрезали нос и застрелили. Просто изверги", – рассказал военный в интервью "Цензор.НЕТ".

После освобождения Киевщины Александр Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсона и Донбасса в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

В интервью украинским журналистам 11 января Александр Погребиский рассказал, что 46-ю бригаду не зря называют "стальной".

Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

"Нашу бригаду уже называют стальной, потому что у нас лучшие ребята. Они очень мотивированы, чувствуют поддержку командования. Наши командиры, комбаты, командир бригады всегда с нами на боевых. У нас, если выходит подразделение, то воюют абсолютно все. У нас мобилизованных где-то. 80% В нашем первом составе был преимущественно оперативный резерв ДШВ. Я, например, служил в 95-й. Но после штурмовых действий на юге, освобождения Николаевщины, Херсонщины, выхода к Днепру у нас было много раненых", - вспоминал депутат Киевсовета.

"Поэтому пришло много новых, молодых ребят без опыта. Но правильно выстроенное управление (здесь благодарность комбригу) позволяет доверять командирам и мотивирует людей идти до конца. У нас каждый знает, что его не оставят. Есть соседи, но те, кто показывают высокую эффективность – это мы", – добавил Погребиский.

Напомним, 29 января стало известно, что депутаты от запрещенной в Украине ОПЗЖ Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и их однопартиец Олег Волошин написали заявления на составление мандатов. Все они сейчас находятся вне Украины.

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