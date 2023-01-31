Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается: десантник Погребиский раскрыл детали дела

Скандально известный беглый нардеп из запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин на днях сложил депутатский мандат. Однако суд по его обвинениях в адрес депутата Киевсовета от "Европейской Солидарности" Александра Погребиского продолжается.

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Волошин обвинил Погребиского в нападении, во время которого бывшего регионала неизвестные облили зеленкой летом 2020 года под Верховной Радой Украины. Подробности судебного процесса сообщил сам Погребиский, ныне защищающий Украину от российских оккупантов.

"Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин сложил свой мандат. А депутат Киевсовета Погребиский свой мандат не сложил, а продолжает выполнять свои обязанности депутата и военнослужащего. Но, как говорится, есть нюанс. Я продолжаю ходить на судебные заседания по делу, которой Волошин обвиняет меня в нападении на себя. Но сам нардеп перед началом войны покинул территорию Украины. На последнем заседании в декабре в суд даже не явился прокурор, представляющий государственное обвинение", – рассказал Погребиский.

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это – абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика. Это политическое давление на политическую партию "Европейская Солидарность", в частности через эти судебные дела", – объяснил тогда Погребиский.

Он напомнил, что к самому Волошину у правоохранительных структур вопросов из-за его антигосударственных заявлений долгое время не было.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство не суверенное, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали бы этих вещей. Мне, в отличие от представителей власти или пророссийских политиков, нечего бояться. Я защищал и защищаю свою Родину", – подчеркнул депутат от "Европейской Солидарности".

По клеветническому заявлению Волошина Александра Погребисского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

"Это дело – это политическое давление со стороны представителей ОПЗЖ. Партии, которая является не просто оппозиционной в политическом плане для партии, которую я представляю – "Европейская Солидарность", а оппозиционной для всего государства в целом. Та риторика и те тезисы, которые несут представители этой партии, народные депутаты и Волошин, враждебны государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И, конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов с помощью заявлений, вот такого привлечения к делам представителей политических оппонентов", – заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда.

"Хочу отметить, что ни я, ни политическая партия "Европейская Солидарность" не боимся марионеток Кремля и не боимся их грязного давления. Мы знаем, что мы отстаиваем. Мы готовы отстаивать до конца независимость, территориальную целостность – и не только в парламентской плоскости, как это делает "Европейская Солидарность". В "Европейской Солидарности" многие представители – участники войны против РФ, которые в любой момент по зову государства готовы законным способом взять в руки оружие и идти защищать свою Родину", – сказал Погребиский в апреле 2021 года.

14 сентября 2022 Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.

"Интересен тот факт, что предыдущая повестка о вызове в Печерский суд была на 09 марта 2022 года. И я появился, потому что выполняю свои процессуальные обязательства, но судей, что там судей… суд был закрыт", – сообщил депутат-десантник.

Как сообщали СМИ, пророссийский депутат Волошин скрылся из Украины еще до полномасштабного вторжения.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Братья по Оружию" Александр Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к организации батальона терробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры уничтоженного городка.

"Мы заехали одними из первых вместе с патрульной полицией. То видео с расстрелянными гражданскими на дороге, которое видел весь мир, я снимал на телефон с машины. Это был просто ужас… С 2014 года для меня это было тяжелее всего. Я многое видел, но Буча останется в моей памяти на всю жизнь. Эти расстрелянные гражданские… Мы находили убитых ребят-активистов рядом в недостройках. Над ними издевались. Одному выкололи глаза, отрезали нос и застрелили. Просто изверги", – рассказал военный в интервью "Цензор.НЕТ".

После освобождения Киевщины Александр Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсона и Донбасса в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

В интервью украинским журналистам 11 января Александр Погребиский рассказал, что 46-ю бригаду не зря называют "стальной".

"Нашу бригаду уже называют стальной, потому что у нас лучшие ребята. Они очень мотивированы, чувствуют поддержку командования. Наши командиры, комбаты, командир бригады всегда с нами на боевых. У нас, если выходит подразделение, то воюют абсолютно все. У нас мобилизованных где-то. 80% В нашем первом составе был преимущественно оперативный резерв ДШВ. Я, например, служил в 95-й. Но после штурмовых действий на юге, освобождения Николаевщины, Херсонщины, выхода к Днепру у нас было много раненых", - вспоминал депутат Киевсовета.

"Поэтому пришло много новых, молодых ребят без опыта. Но правильно выстроенное управление (здесь благодарность комбригу) позволяет доверять командирам и мотивирует людей идти до конца. У нас каждый знает, что его не оставят. Есть соседи, но те, кто показывают высокую эффективность – это мы", – добавил Погребиский.

Напомним, 29 января стало известно, что депутаты от запрещенной в Украине ОПЗЖ Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и их однопартиец Олег Волошин написали заявления на составление мандатов. Все они сейчас находятся вне Украины.