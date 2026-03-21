Денис Парамонов презентовал стратегический план благотворительности на два года

В Харькове прошел Форум благотворительности "Партнерство ради жизни: государство, община, благотворительность", во время которого меценат и основатель Благотворительного фонда Денис Парамонов презентовал стратегический план деятельности фонда на 2026-2027 годы. Мероприятие посетили Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко и городской голова Богодухова Владимир Белый. Также к Форуму присоединились представители властей разных уровней, общественных организаций, культурных деятелей и спортсменов. Медицинское сообщество представил директор Института сердца – кардиохирург Борис Тодуров, а культурное – генеральный директор-художественный руководитель ХНАТОБ Игорь Тулузов.

Видео дня

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

По словам мецената Дениса Парамонова, ближайшие два года станут периодом масштабирования помощи и реализации системных проектов его благотворительного фонда, направленных на поддержку людей, развитие медицины, спорта, культуры и восстановления громад.

"Сегодня в Харькове прошел первый Форум благотворительности, организованный нашим Фондом — и для меня это больше, чем событие. Это еще один важный шаг в деле, которое давно стало частью моей жизни. Благотворительность для меня – это не просто помощь, а философия ежедневных решений и действий. В центре каждого нашего проекта – Человек. Мы работаем системно: поддерживаем медицину, развиваем спорт, сохраняем культурное наследие, а также оперативно реагируем на запросы о помощи…", – подчеркнул Денис Парамонов.

Одним из ключевых направлений Фонда в следующие два года станет поддержка медицины. Фонд планирует помочь не менее 100 больницам, прежде всего в регионах, наиболее пострадавших после начала полномасштабного вторжения. В частности, уже на апрель этого года предусмотрена передача современного медицинского оборудования флагману украинской трансплантологии – Институту сердца, среди которого система CATSmart для непрерывной автотрансфузии крови во время операций.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил важность партнерства между обществом и благотворительным сектором и роль социально-ответственного бизнеса.

"Это очень важно, когда есть синергия между территориальными громадами, когда есть общие проекты. Мы хорошо понимаем, насколько сложно сейчас работает бизнес, особенно в прифронтовых громадах, в Харькове, но, несмотря на все, нужно, чтобы была социальная поддержка друг друга. Хочу поблагодарить Дениса Парамонова за его позицию, ведь во время войны можно было бы по-разному работать, можно было бы и не помогать, но это его социальная ответственность, поэтому очень благодарен ему за это. Надеюсь, что вместе будем воплощать еще больше проектов", — подчеркнул Игорь Терехов.

Во время своего выступления на Форуме благотворительности председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко поблагодарила Дениса Парамонова за организованную встречу и подчеркнула, что уже не помнит столь крупных благотворительных форумов за последние годы.

"Хочу поблагодарить Дениса Парамонова за то, что он помогал и поддерживал Областную детскую клиническую больницу. Поблагодарить за наши громады, которые также получали поддержку в виде медицинского оборудования для центральных районных больниц", — отметила Татьяна Егорова-Луценко.

Также она добавила, что еще до полномасштабного вторжения говорила с Денисом Парамоновым о Сковородиновке, ее восстановлении.

Татьяна Егорова-Луценко также вручила Денису Парамонову часы - отличие "Председателя Харьковского областного совета" за помощь Харьковскому региону.

Что касается стратегических инициатив Фонда, то в последующие два года особое место займет развитие спорта - открытие школы гребли в Харькове и запуск новых боксерских клубов в Харькове и Белой Церкви. Кроме того, фонд планирует расширить сотрудничество с Центром обмена пленными в Николаеве для поддержки процессов возвращения украинских военнопленных. Будут расширять и курсы тактической медицины - ежегодно соответствующую подготовку смогут получать не менее трех тысяч граждан.