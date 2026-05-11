Деньги надо дать тем, кто на передовой: Порошенко раскритиковал правительственные планы увеличения зарплат силовиков в тылу

Петр Порошенко передал очередную партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" в подразделения Сил обороны. Накануне пленарной недели пятый Президент также обратил внимание на планы чиновников распределить средства международной финансовой помощи без учета потребностей фронта. По словам Порошенко, львиную часть надо дать бойцам на передовой, а не в тылу.

Об этом пятый президент написал в соцсетях.

"Сегодня много говорят об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны. И действительно – Украина получит значительную международную поддержку для усиления обороноспособности государства. В ближайшие дни в Верховной Раде будет рассматриваться правительственный законопроект о направлении полтора триллиона гривен на нужды Сил Обороны. Но чрезвычайно важно, чтобы каждая гривна в условиях войны работала эффективно, прозрачно и прежде всего на тех, кто держит фронт. Потому что из всей суммы на нужды Министерства обороны пойдет лишь полтора миллиарда гривен, тогда как двадцать миллиардов выделяют другим силовым ведомствам", – констатирует Порошенко.

"Из них шестнадцать миллиардов получает Министерство внутренних дел. Мы убеждены, что эти средства должны получать подразделения, которые непосредственно выполняют боевые задачи. Среди них бригады ВСУ, Национальной гвардии, Нацполиции, СБУ и других силовых ведомств. Но наша команда категорически против ситуации, когда денежное обеспечение повышают тем, кто находится в тылу и не связан с обороной страны, а те, кто сегодня на передовой, этого лишены", – подчеркнул Порошенко.

"Именно поэтому завтра в парламенте мы принципиально будем отстаивать увеличение финансирования военных на фронте. Чтобы те, кто выполняет боевые задачи, наконец получили достойное обеспечение. А сегодня по традиции усиливаем обороноспособность Украины и передаем ребятам, которые демонстрируют хорошие результаты работы на комплексах ПДТР "Ай-Петри", пять новых единиц", – отметил пятый президент.

"Это – еще один шаг к сохранению жизней наших военных и наших гражданских. Потому что война изменилась. Кил-зона значительно расширилась. Враг не жалеет ресурса на дроны, на разведку, на удары по тылу. И если когда-то зоной поражения была только линия боевого столкновения, то сегодня под ударом оказались и мирные города, и объекты критической инфраструктуры.

По словам Порошенко, сейчас на фронте работают более 300 комплексов "Ай-Петри" – практически по всей линии фронта.

"И мы уже сейчас готовимся к зиме. Ищем комплексные решения для защиты энергетики и критической инфраструктуры. Ведем переговоры с крупными производителями, разработчиками, партнерами. Работа не прекращается ни на день. Потому что враг меняется. И мы должны быть быстрее. Пять новых комплексов уже отправляются к военным. А это означает лишь одно: работы у нас еще очень много. Но мы точно знаем, ради чего ее делаем. Ради Украины. Ради наших людей. И ради победы", – резюмирует Петр Порошенко.