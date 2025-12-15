Деньги на ВСУ: "Евросолидарность" зарегистрировала изменения в бюджет на 2026 год

"Европейская солидарность" зарегистрировала в Верховной Раде изменения в Государственный бюджет на 2026 год, с требованием перенаправить 68 миллиардов гривен на Вооруженные Силы Украины. Фракция также призывает президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с парламентскими силами.

Об этом на брифинге сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Сегодня стартует последняя пленарная неделя 2025 года. И "Европейская солидарность" считает: максимум, что должен сделать нынешний парламент, это закрыть свои долги перед украинской армией, которой за четыре года тяжелой войны ни на копейку не подняли выплаты", – подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что принятый парламентом Госбюджет на 2026 год вызвал возмущение среди военных, поскольку "чиновники подняли себе зарплаты, увеличили расходы на репрессивные органы – и ни на копейку не подняли выплаты самим военным".

"А дыра в оборонном бюджете такая, что уже в мае закончатся расходы на Министерство обороны. По меньшей мере 350 миллиардов гривен дыра в оборонном бюджете", – констатировала Геращенко.

Чтобы решить эту проблему, "ЕС" по инициативе Петра Порошенко, Нины Южаниной и других депутатов зарегистрировала изменения в бюджет на 2026 год, которые предусматривают перенаправление 68 млрд грн на ВСУ. Фракция считает, что эти средства можно "очень просто" найти, если отказаться от завышенных расходов на Офис президента, Верховную Раду и Кабмин.

"Мы считаем несправедливым, когда дороги ремонтируют в тылу, и настаиваем на нашей правке, что ремонт дорог должен происходить исключительно учитывая необходимость логистики для Вооруженных сил Украины", – подчеркнула Геращенко.

Также "ЕС" настаивает на увеличении НДФЛ бригадам, поскольку эта инициатива уже доказала эффективность, позволив напрямую финансировать подразделения и без коррупционных схем покупать военным то, что им нужно.

Политик также обвинила президента в том, что власть тратит почти 200 млрд из резервного фонда на "популистские инициативы". Среди такого она назвала телемарфон, на котором "есть политическая цензура".

Также она раскритиковала выделение 4 миллиардов на стратегические коммуникации, отметив, что власть провалила ключевую коммуникацию, "что касается уважения к военному, что касается проблем с мобилизацией". Она предложила взамен перенаправить эти деньги на ВСУ.

Среди других требований "ЕС", которые нужно было бы решить во время последней пленарной недели 2025 года, Геращенко также назвала "решение вопроса с нефтепроводом "Дружба", на котором РФ ежегодно зарабатывает "миллиарды кровавых нефтерублей". Она отметила, что соответствующие постановления давно зарегистрированы в парламенте.

"Ключевые наши требования – это изменения в бюджет на 2026 год. Который точно будет непростым, и несмотря на все разговоры о мирных процессах, о переговорах, мы не видим пока от Москвы ни одного жеста, ни одного сигнала о готовности к миру. А если Россия не готова останавливать войну, мы должны заботиться о единственном – это усиление Вооруженных Сил Украины", – подчеркнула Геращенко.

Говоря о необходимости встречи президента с парламентскими фракциями, она отметила, что неправильно, когда украинцы узнают о ходе переговоров по окончанию войны не от власти, а из западных медиа.

"Вся страна живет вниманием к мирному процессу, к мирным переговорам. И это абсолютно ненормально, когда украинцы узнают о ходе этих переговоров из иностранных медиа, в лучшем случае западных, хорошо, когда не российских, или от переговорщиков. "Европейская солидарность" настаивает на встрече лидеров парламентских фракций с Зеленским, который возглавил переговорный процесс, ведь на каждом этапе мирного урегулирования парламенту придется принимать очень тяжелые решения", – отметила нардеп.

Она назвала ненормальной ситуацию исключения парламента из переговорного процесса.

"Я понимаю, что мирный процесс требует деликатности, это должно быть за закрытыми дверями, но как так, когда западные медиа узнают обо всем раньше, чем украинский парламент", – риторически спросила Геращенко.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент принял Госбюджет-2026 3 декабря, а уже 10 декабря его подписал президент Украины.

