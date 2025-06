В ISW оценили результат переговоров в Стамбуле и объяснили, что стоит за требованиями Кремля

Украинская и российская делегации встретились в Стамбуле 2 июня и достигли договоренности только об обмене военнопленными. Россия отказалась предоставить свой "меморандум" с условиями мирного урегулирования войны до встречи, чем в итоге обеспечила ее непродуктивность и еще больше затянула переговорный процесс.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили, что озвученные российские предложения отражают давние публичные требования Кремля к Украине пойти на значительные территориальные и политические уступки, в то время как сам он не предлагает никаких собственных уступок.

Отмечается, что запоздало поданный Россией "меморандум" пронизан ее давним требованием, чтобы все было направлено на устранение предполагаемых ею "коренных причин" войны, а именно: расширение НАТО на восток с начала 1990-х годов и предполагаемую дискриминацию Украиной русскоязычного населения и русской культуры. Кремль призывал к "денацификации" и "демилитаризации" Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и ISW ранее отмечал, что эти условия равносильны требованиям смены режима, установления пророссийского марионеточного правительства в Украине и существенным ограничениям способности страны защищать себя от будущей российской агрессии.

Кремлевские чиновники постоянно требовали смены "киевского режима" и ложно заявляли, якобы все прозападные украинские правительства после Революции достоинства 2014 года были "нелегитимными". Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники неоднократно утверждали, мол, РФ не должна заключать или соблюдать какие-либо соглашения с нынешним "нелегитимным" украинским правительством. Поэтому военные эксперты отмечали, что любое мирное соглашение между странами должно включать явное признание Россией нынешнего украинского правительства.

"Однако нынешнее украинское правительство является легитимным и продолжает соблюдать Конституцию Украины, так что требование России о том, чтобы Украина избрала новое правительство перед заключением долгосрочного мирного соглашения, является просто очередным требованием о смене режима", – подчеркнули в ISW.

Аналитики напомнили, как Путин во время выступления 14 июня 2024 года потребовал, чтобы украинские силы начали "полный вывод" с контролируемых Украиной территорий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях (которые Кремль незаконно объявил аннексированными в сентябре 2022 года). Также он потребовал, чтобы Украина официально отказалась от своей цели вступить в НАТО до того, как Россия сможет согласиться на прекращение огня и мирные переговоры.

ISW отметил, что по состоянию на 14 июня 2024 года Россия оккупировала примерно 75% четырех областей, а по состоянию на 2 июня 2025 года – 79,8%. Ныне Украина контролирует оставшиеся 20% Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, что в общей сложности составляет около 21 616 кв. км территории. Неоккупированные районы этих областей являются домом для людей в пяти крупных городах (Херсон и Запорожье, а также Краматорск, Константиновка и Славянск) с общим довоенным населением более 1,3 млн человек – не считая тысяч людей, которые живут в небольших городах и населенных пунктах по всем этим областям.

"Российские войска не продемонстрировали способность захватывать города такого размера с начала 2022 года, и они почти наверняка неспособны провести успешную наступательную операцию по захвату одного из этих городов после трех лет войны и своей деградации. Поэтому Россия по-прежнему привержена преследованию требований, которые равносильны не чему иному, как полной капитуляции Украины, и она будет продолжать преследовать эту цель до тех пор, пока Путин верит, что Россия может победить Украину военным путем", – подытожил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров с Украиной в Стамбуле Россия в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня и встречи глав двух стран. В то же время сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" – тяжелораненых, больных и молодых военных.

