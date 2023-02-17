Блог | Лилия Корнилова: День Сурка. Путина подвели под трибунал

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков после затишья вернулся на политическую сцену и попал Z-патриотам "прямо в сердечко".

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В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову он признался, что не исходил из того, что минские соглашения должны быть выполнены — такую подлянку Путину давно никто не подкладывал. С 2013 года Сурков был помощником президента РФ и руководил управлением по сотрудничеству с СНГ. При его участии были составлены первые и вторые минские соглашения.

"— Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?

— Да.

— Считаете ли вы действия нашей армии эффективными?

— Да.

— Работая над минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены?

— Нет.

— Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?

— Да".

В феврале 2022 года на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров Путин процитировал песню "Спит красавица в гробу" рок-группы "Красная плесень". "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — размахивая руками, заявил президент России в ответ на вопрос о том, как он "оценивает перспективы урегулирования на юго-востоке Украины". В европейской прессе тогда писали, что "настаивая на принуждении украинского правительства к выполнению положений минских мирных соглашений, Путин даже процитировал строчку из непристойной песни с аллюзиями на изнасилование и некрофилию". Собственно, этой цитатой можно описать всё то, чем занимается путинская Россия по отношению к другим странам.

Владислав Сурков всем доволен, а издание Der Spiegel со ссылкой на доклад "Военный баланс" Международного института стратегических исследований (IISS) пишет, что РФ потеряла половину современных танков Т-72БЗ и Т-72 БЗМ, а также большое количество Т-80. По оценке IISS, в прошлом году Россия лишилась порядка 6–8% тактических истребителей и 10–15% других типов самолётов, включая Су-30СМ, Су-24М и М2. Кроме того, РФ потеряла большое количество Су-25 и Су-34. Ранее издание "Проект" суммировало публичные данные о потерях российских кораблей и выяснило, что Черноморский флот потерял не менее 12 кораблей и катеров, в том числе ракетный крейсер "Москва" — более 15% своего довоенного боевого состава. Безвозвратные потери личного состава ВС РФ превысили отметку в 140 тыс. человек.

"Нисколько не сомневаюсь, что Сурков вполне искренне считает эффективными „деэскалацию“, „успешную перегруппировку“ и „непростое решение“. Поскольку его более чем устраивает их эффект для поражения РФ в войне и организации в ней Смуты. Что, уверен, является его сокровенной целью", — заявил террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Остальные Z-патриоты пытаются понять, почему в 2014–2015 годах не ввели российскую армию на территорию всей Украины, почему не готовили войска к полномасштабной войне, почему не искали союзников для военно-политических союзов и далее по тексту.

Владислав Сурков фактически обнулил аргументы о "демилитаризации" и "денацификации", мокнув лично Путина лицом в грязь. Президент России никогда не планировал выполнять минские соглашения. Более того, соглашения были выписаны "на коленке" так, чтобы никогда и ни при каких условиях не быть выполненными. Затяжной конфликт в Украине играл на руку России, ведь до окончания войны у Киева не было никаких шансов на евроатлантическую интеграцию.

Россия умеет воевать лишь с мирным населением, терроризируя его ракетными обстрелами, а на поле боя оккупанты — мишени в тире. О тотальной необучаемости, кроме прочего, говорят бои под Угледаром, где стоят разбитые российские колонны. Как сообщает Politico, 155-я бригада морской пехоты, в которую входило около 5 тыс. человек, могла потерять практически весь личный состав при штурме города. По разным оценкам, в последние недели морпехи теряли по 150–300 человек в день.

"Кто выжил, сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение максимально плохое. Уже положили человек 500, может больше. Командир бригады сказал, что домой мы уедем только 200-ми либо 300-ми (ранеными)", — рассказал изданию 7×7 один из морпехов. По его словам, бригада на 80–90% состояла из мобилизованных, которых все время "подвозили", потому что люди постоянно гибли.

"Пехота морская работает <...> прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота", — так Путин прокомментировал потери ВС РФ под Угледаром. С такой же ухмылкой, как в сентябре 2000 года он заявил "Она утонула" в прямом эфире CNN, на вопрос Ларри Кинга "Что случилось с российской подлодкой „Курск“?" Эта катастрофа стала крупнейшей в современной истории российского флота — погибли 118 человек. Все обстоятельства трагедии, которая случилась 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море, до сих пор неизвестны широкой общественности. Уголовную ответственность за гибель подводников никто не понёс.

А вот за полномасштабную войну в Украине нести ответственность придётся. Её уже несут отдельные представители российского ВПК. 15 февраля под окнами своего дома была найдена мёртвой начальница управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу Марина Янкина. В тот же день появилась новость о смерти конструктора Анатолия Капчица, под руководством которого создавались боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град", "Град-1", "Ураган", "ТОС-1" и "Огонь". В январе скончался научный руководитель "Алмаз-Антея" и разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев. В декабре умер экс-гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Владимир Нестеров, который вёл проект создания ракеты-носителя "Ангара", Алексей Маслов — спецпредставитель по военно-техническому сотрудничеству "Уралвагонзавода", крупнейшего производителя танков, а также Александр Бузаков — гендиректор "Адмиралтейских", главного поставщика подлодок для Черноморского флота.

Не исключено, что Путин сам попросится под трибунал в Гааге, чтобы не быть убитым разгневанными Z-патриотами. "Нет [у Кремля другое мнение], вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке, чтобы вынудить украинскую сторону, Берлин и Париж встать на путь реализации обязательств. Знаете, сколько в этих переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков. <...> Лучше обратиться к Суркову за разъяснениями. Развёрнутого ответа у него не было", — поспешил оправдаться официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Но получилось, как в том старом анекдоте, где серебряные ложечки нашлись, а осадок остался.