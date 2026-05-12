Дело против меня рассыпается на глазах, – Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что первичное обвинение против нее полностью опровергнуто. Она также подчеркнула, что аудиозаписи ее разговора смонтированы. По данным Тимошенко, это подтверждают множество независимых экспертов.

Об этом политик заявила после рассмотрения апелляционной жалобы, которая состоялась сегодня в Высшем антикоррупционном суде,

"НАБУ и САП не удастся продолжать этот абсурд в дальнейшем – всем уже понятно, что дело сфальсифицировано. Первичное обвинение против меня, что якобы была создана какая-то группа из четырех депутатов и меня для нарушения закона, полностью опровергнута показаниями этих депутатов и мной, всеми материалами дела. Я с этими людьми не знакома, и они дали показания в суде, что тоже со мной не знакомы", – отметила Юлия Тимошенко.

К тому же политик сообщила, что эксперт Харьковского НИИ судебных экспертиз им. проф. Н.С. Бокариуса, который осуществлял анализ переданного НАБУ аудиофайла, в своем заключении официально указал, что в предоставленном аудиофайле содержались следы редактирования программой Adobe Audition, предназначенной для монтажа и обработки голоса.

"Это профессиональная программа для редактирования аудиозаписей. Можете себе представить, что уже множество экспертиз и документов свидетельствуют о том, что аудиозапись сфабрикована! Однако все приведенные доказательства были проигнорированы судом", – добавила лидер "Батькивщины".

Все это, утверждает Юлия Тимошенко, указывает на политическую заказность дела.