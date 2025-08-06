'Дело должно быть завершено': озвучен прогноз, когда Польша передаст Украине истребители МиГ-29

Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 уже до конца этого года. Истребители МиГ-29 очень нужны Украине для защиты от вражеских крылатых ракет и дронов.

Видео дня

Такое мнение высказал бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич в комментарии для "Укринформа". По его словам, вопрос передачи этих самолетов должен быть решен в ближайшее время и, вероятно, это произойдет уже в 2025 году.

"Дело передачи этих МиГов должно быть завершено. Думаю, что это произойдет еще в этом году", – сказал Онишкевич.

Эксперт отметил, что МиГ-29 играют критически важную роль в защите украинского неба, в частности – в борьбе с крылатыми ракетами и вражескими дронами.

Сейчас Польша продолжает играть важную роль в укреплении восточного фланга НАТО. В ближайшее время пять немецких истребителей Eurofighter Typhoon должны начать патрулирование воздушного пространства Альянса именно с польской территории. Ранее в стране уже размещались и другие западные самолеты – в частности британские и французские.

Что предшествовало

Передача МиГ-29 Украине – вопрос не новый. Часть своих советских истребителей Польша передала еще в 2022 году. В то же время официальная позиция Варшавы заключалась в том, что окончательная передача возможна только после получения полноценной замены – со стороны союзников. Эту же позицию ранее подтверждал и временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, подчеркивая, что пробелы в обороноспособности должны быть заполнены перед тем, как самолетов лишится польская армия.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польше надо рассмотреть доступ к ядерному оружию на фоне угроз от России. По его словам, в ближайшие несколько лет Европа может столкнуться с войной с Россией, которая сейчас перевооружается и мобилизуется в значительно большем масштабе. Именно поэтому Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!