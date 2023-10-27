Дело более чем на 2 млн грн: у главы Национальной службы здоровья состоялись обыски, ей сообщили о подозрении

Председателю Национальной службы здоровья Украины Наталии Гусак сообщено о подозрении в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Ее подозревают по делу о растрате более 2 млн гривен государственных средств.

Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора. Это дело связано с приобретением услуг по администрированию центральной базы данных Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), которую ежегодно осуществляет государственное предприятие "Электронное здоровье".

По данным следствия, в 2022 году предприятие составило акт сдачи-приемки услуг, в котором фиксировался объем работ, которые, как считается, не были фактически выполнены. Это привело к нецелесообразным расходам государственных средств.

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"Председатель НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора. В результате излишне израсходованы бюджетные средства в сумме более 2 млн грн на оплату услуг, которые не предоставлялись ", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Во время проведения обысков по месту жительства и работы должностной лица правоохранительные органы обнаружили и изъяли документы и другие материалы, которые могут служить доказательствами. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Главе НСЗУ может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, ДБР сообщило о еще одном подозрении двум экс-чиновникам за закупку некачественных бронежилетов на 250 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства одной из столичных районных государственных администраций из-за взяток. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Взяточнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.