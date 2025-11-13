'Делаем все, чтобы дать защиту': Зеленский пообещал выделить больше ресурсов на Запорожское направление. Видео

13 ноября президент Владимир Зеленский провел в Запорожской области. В пятницу, 14 ноября, он пообещал собрать Ставку верховного главнокомандующего касательно именно этого региона, чтобы усилить его и решить проблемные вопросы.

Об этом президент рассказал в вечернем обращении. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Зеленский посетил некоторые боевые бригады, которые защищают Запорожскую область: 65-ю отдельную механизированную, которая в составе 17-го корпуса воюет на Ореховском направлении; 128-ю отдельную горно-штурмовую, которая работает в районах Степногорска.

"Очень подробно мы обсудили сегодня с командирами, что именно нужно, чтобы укрепить наши позиции, как дать больше сил на это направление, важное направление. Я благодарен за полную информацию о тех сложностях, которые есть именно здесь, в Запорожской области, особенно в районах Гуляйполя, и также направление Каменского", – отметил президент.

Также он говорил с руководителем ОВА Иваном Федоровым о ситуации в Запорожье и области, о поддержке, которая нужна сейчас людям, о защите от российских ударов и штурмов.

"Уже определил задачи военным, и дадим больше ресурсов на это направление", – пообещал глава государства.

Также он посетил местную школу-укрытие. "Здесь, в Запорожье, и также в других наших городах – именно в таких, прифронтовых, приграничных, – я благодарен всем, кто обеспечивает здесь возможность нашим детям, нашим студентам учиться, быть в безопасности, быть в общении с другими. И сегодня я был в школе-укрытии. Дети учатся, они в социальном кругу. Это важно для украинского будущего", – отметил Зеленский.

"Россияне хотят сделать все, чтобы Украина не могла жить. Мы делаем все, чтобы дать защиту нашему государству, всем украинцам. Я благодарю каждого, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто на защите Украины! Я благодарю тебя, Запорожье!" – подытожил президент.

