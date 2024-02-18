Дефицит боеприпасов в Украине вряд ли может быть устранен в этом году – Der Spiegel

Украина может не выдержать давления российской армии, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, который "вряд ли может быть устранен в этом году".

Об этом говорится в статье немецкого издания Der Spiegel. В ней журналисты акцентировали внимание на тезисах, звучавших на Мюнхенской конференции безопасности 16-18 февраля.

Отмечается, что на мероприятии, где был и президент Украины Владимир Зеленский, руководители спецслужб многих стран обсуждали сложную ситуацию, в которой сейчас находятся украинские Силы обороны.

Среди ключевых тезисов, озвученных на конференции, издание выделило:

– украинской армии придется перейти только в оборону и попытаться удержать фронт, не потеряв слишком много солдат;

– россияне способны доставить на линию фронта свежую технику и войска, когда Украина испытывает нехватку боеприпасов.

Также Der Spiegel акцентировало внимание на том, как канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа о предоставлении Украине немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" Taurus с дальностью более 500 км.

"Пока европейская оборонная промышленность не наберет обороты, мы будем расплачиваться своими жизнями", – процитировало издание слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Он же попросил главу Государственного департамента США Энтони Блинкена о дальнобойных ракетах ATACMS для ВСУ.

"Они срочно нужны, чтобы отрезать армию РФ от путей снабжения", – предупредил глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага за границей нашла 800 тыс. артбоеприпасов, которые может передать Украине. Он подчеркнул, что страна могла бы поставить их в считанные недели, но для этого ей нужно заручиться быстрым финансированием от США, Германии, Швеции и других партнеров.

В то же время Дания выразила готовность передать Украине всю свою артиллерию. Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен также призвала другие страны Европы предоставить ВСУ средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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