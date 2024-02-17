'Когда ВСУ отступают - Россия приближается к границам ЕС': Дмитрий Кулеба в Мюнхене предупредил европейцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил европейским партнерам, которые не стремятся инвестировать в поиск и производство оружия, что эпоха мира на континенте завершилась. По его словам, всякий раз, когда Вооруженные Силы Украины отступают, Россия приближается к границам Европейского Союза.

Такое заявление Кулеба сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Укринформ.

"Каждый раз, когда украинские солдаты покидают украинский город из-за нехватки боеприпасов, думайте об этом не только с точки зрения защиты демократии и мира, основанного на порядке, но и с той позиции, что российские военные подходят на несколько километров ближе к вашим городкам, вашим домам. , ваших семей и детей", – сказал глава МИД Украины.

По его словам, если рассматривать эту проблему по такому ракурсу, средства могут быть найдены.

В то же время, когда речь идет о партнерах, обеспокоенных передачей своих оборонных технологий, украинский министр призвал забыть о национальной гордости. В этом контексте он напомнил, что Чехословакия в 1939 году имела одну из лучших и развитых оборонных индустрий в Европе, но все равно была завоевана, поскольку она была в одиночестве.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что нельзя давать президенту РФ Владимиру Путину площадки для распространения его пропаганды. Лидера страны-агрессора нужно победить, а не помогать ему, отметил дипломат, сравнив лидера страны-агрессора с Адольфом Гитлером.

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