Дания пообещала передать Украине всю свою артиллерию

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна готова передать украинской армии всю имеющуюся артиллерию. А партнеров она призвала предоставить Украине средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Об этом глава датского правительства сказала, выступая на седьмом Украинском ланче в Мюнхене. Ее слова процитировал "Укринформ".

В частности, Фредериксен указала, как лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Ныне они открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

"Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства", – подчеркнула политик.

Она также призвала другие европейские страны передать Украине свои средства ПВО и боеприпасы, которые они сами пока не используют, поскольку украинская армия сейчас нуждается в этом больше.

"Европейцам не стоит ждать разрешения кризиса с принятием финансирования поставок из США для ВСУ. Неважно, к чему придут в США, но мы, европейцы, должны защитить себя. Я призываю передать ВСУ то оружие, которое есть в распоряжении их вооруженных сил, поскольку Украине оно нужнее", – заявила Фредериксен.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в Мюнхене президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэттом Фредериксен. Они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины.

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