Оцінка переважної більшості американських ЗМІ: Камала у ході дебатів виглядала краще за Трампа.

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По-перше, Трамп у котрий раз ухилився від питання про перемогу України. Чого тільки вартує його конгеніальна цитата:

"Я добре знаю Зеленського, я добре знаю Путіна. Мене поважають обидва. А Байдена не поважають. І за що його поважати, він за два роки не дзвонив Путіну. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим, і війна закінчиться".

Ага, зійтись посередині - знаємо, плавали.

The Washington Post вважає, що це були "цілком інші дебати", ніж дебати Трампа і Байдена, і що Камала зробила "набагато ефективнішу роботу", ніж Байден.

Я теж був дещо здивований - у хорошому сенсі. Бо пам`ятаю окремі виступи Харріс, в яких вона сплітала такий вінок зі слів, що не завжди було зрозуміло, що вона має на увазі. Наразі Камала висловлювалась чітко та логічно.

До речі, ось що вона сказала стосовно України:

Я зустрічалась із Зеленським за декілька днів до вторгнення. Москва порушила кордони України та її закони. Я тоді поділилась розвідінформацією і думками, як Київ може себе підсилити. Потім ми зібрали 50 країн на підтримку України. Вона має право захищатися. Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе. Якби Трамп був президентом, путін б сидів в Києві і думав би як далі захоплювати Європу. Трамп думає, що може домовитися з диктатором, але він з'їсть його на обід.

Чи вплинуть дебати на рейтинги

За даними опитування USA Today/Suffolk Poll, 90% виборців впевнені у виборі. Близько 8% зазначили, що ще можуть змінити думку, близько 1% - досі не визначились.

Як правило, дебати не змінюють перебіг подій серед тих, хто стежить за трансляцією. Але навіть невелика кількість виборців, які скептично ставляться до обох кандидатів, можуть визначити причини зробити інший вибір на основі сьогоднішнього ефіру.

Що ще цікаво... Журналісти прогнозують, що сьогодні з боку штабу Трампа буде ураган звинувачень на адресу ABC News , оскільки канал вирішив перевіряти у прямому ефірі правдивість заяв, тоді як CNN під час дебатів Трампа та Байдена цього не робив.

Наприклад, після того, як Трамп заявив, що Камала підтримує "страту немовлят", модератор відповів: "У цій країні немає жодного штату, де було б законно вбивати дитину після її народження".

В іншому епізоді, коли Трамп заявив, що рівень злочинності різко зріс за адміністрації Байденеа, модератор сказав: "Президент Трамп, як ви знаєте, ФБР повідомляє, що загальний рівень насильницьких злочинів у країні насправді знижується".

І наостанок. Американська співачка Тейлор Свіфт підтримає Камалу на виборах президента США - про це вона написала в Instagram після завершення дебатів.

Чому це важливо? Свіфт настільки популярна в Америці, що її вибір може вплинути на результат голосування. Опитування Newsweek показало, що 18% виборців готові проголосувати за кандидата, якого підтримає співачка.

Як не крути, добре, що у Байдена (хоч і під тиском однопартійців) вистачило мудрості відійти в сторону. Далі буде...