Консервативный лагерь преимущественно сходится с тем, что Трамп проиграл дебаты. Хотя причины видят в разном.

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Марк Шорт, колишній керівник апарату Майка Пенса, зазначив, що Трамп "не скористався ключовими можливостями натиснути на Гарріс щодо важливих питань, таких як економіка та безпека кордонів".

Політичний коментатор Ерік Еріксон був прямим, заявивши, що Трамп програв дебати через нездатність зосередитися на критичних темах.

Консервативний телеведучий і коментатор Х'ю Х'юїтт критикував ведення дебатів, звинувачуючи медіа в упередженості на користь Гарріс, але також визнав, що Трамп дозволив Гарріс уникнути важливих питань​.

Демократичний табір задоволений своєю кандидаткою. Демократи високо оцінили виступ Гарріс за її стриманість та президентську поведінку.

Політичний стратег і екс-ведуча MSNBC Карен Фінні пише, що Гарріс змогла залишитися зосередженою протягом усіх дебатів, примушуючи Трампа нервувати.

Журналіст Кріс Сілліцца пише, що Гарріс легко виграла дебати, зазначаючи її виважені відповіді та здатність уникати атак Трампа​.

Загалом демократичні коментатори відзначили її вміння провокувати Трампа, через що він вимушений був захищатися майже всі дебати.

Нейтральний табір нагадує, що дебати - скоріше за все - не дуже вплинуть на рейтинги. Проте вони все одно продемонстрували готовність Гарріс до важких дебатів і зміцнили її позиції як вітальної (більш живої ніж конкурент) і сильної кандидатки.

Марта Джонсон, професорка уряду в Університеті Нортіствестерн, зазначила, що Гарріс намагалася продемонструвати авторитет і зрілість, і зробила це досить успішно. Її виступ, за словами Джонсон, був спрямований на те, щоб показати себе стабільним та компетентним лідером.

Соціолог і політичний аналітик Кріс Борік сказав, що хоч дебати були драматичними, вони, ймовірно, не матимуть довготривалого впливу на динаміку виборів.

Від себе додам, що Трампу не вдалося основного: він не зумів втягнути Гарріс у свій дискурс ведення дебатів. Емоційний і різкий, де він як трікстер мав би перевагу.

Але це ще, звісно, не нокаут. Боротьба буде до останнього.