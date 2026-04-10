'Давно говорили': Зеленский ответил, есть ли конкретика относительно визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами прокомментировал возможный визит представителей США Уиткоффа и Кушнера в Киев. По его словам, конкретики относительно поездки пока нет, хотя стороны ранее обсуждали такую возможность. Он отметил, что ситуация зависит от развития событий, в частности на Ближнем Востоке.

Заявление Зеленский сделал во время общения с журналистами. Он пояснил, что диалог с американской стороной продолжается уже некоторое время и включает обсуждение различных форматов встреч.

"Мы давно говорили с американской стороной, в частности с Уиткоффом и Кушнером, что это справедливо – приехать в Киев. Мы договаривались, что они приедут сюда", – сказал президент, описывая предварительные договоренности.

Возможный формат встречи

Зеленский рассказал, что ранее предлагал американским представителям посетить Киев перед поездкой в Москву. Идея заключалась в проведении трехсторонней встречи.

"Еще когда не было прекращения огня на Ближнем Востоке и там продолжались активные действия, я им говорил: "Приезжайте к нам, а потом езжайте в Москву. Давайте проведем трехстороннюю встречу в таком формате. Они это воспринимали, но, как видим, решили, что не могут сейчас далеко отъезжать от своего Президента", – пояснил он.

По его словам, такое предложение было воспринято, но реализовать его пока не удалось. Причина – обстоятельства, которые заставляли американскую сторону оставаться ближе к своему президенту. И здесь, как он намекнул, ситуация меняется, но не настолько быстро, чтобы уже говорить о конкретных датах.

Переговоры и гарантии

Президент также отдельно остановился на содержании переговоров. Он подтвердил, что Украина обсуждает с США вопрос гарантий безопасности.

"По содержанию переговоров: мы говорили о гарантиях безопасности с ними. Наша команда над этим работает. Мы покажем американцам, что мы предлагаем, и рассчитываем, что дальше будет движение в дипломатии", – отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона ожидает дальнейшего продвижения дипломатического процесса. Он подчеркнул, что Киев со своей стороны делает все возможное для этого.

"С нашей стороны точно все делается для дипломатии", – добавил он.

В то же время окончательного решения относительно формата встречи пока нет. Зеленский предположил, что переговоры могут состояться и не в Киеве, если это позволит быстрее организовать процесс.

"Сейчас сложно еще сказать, или они к нам таки приедут, или где-то в другой стране состоится трехсторонняя встреча переговорных команд. Если такая встреча может состояться быстрее, то пусть будет так", – пояснил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев для обсуждения гарантий безопасности. Украина настаивает на четких и понятных механизмах защиты, которые должны быть закреплены в соответствующих документах.

– 1 апреля Зеленский и команда Офиса президента разговаривали с Уиткоффом, Кушнером и Грэмом онлайн. Также к беседе присоединился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

