Давление на Россию и внутренняя политика: Зеленский и Буданов определили приоритеты работы Офиса президента

Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад главы Офиса президента Кирилла Буданова. В ходе разговора стороны рассмотрели ключевые направления деятельности ОП, среди которых – вопрос санкционной политики.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 10 января. По итогам обсуждения были очерчены первоочередные задачи в сфере внутренней политики, требующие безотлагательного решения.

Санкционное давление и внутренние приоритеты

"Доклад Кирилла Буданова. Обсудили приоритеты работы Офиса Президента, и в частности вопросы санкционной политики. Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил необходимость дальнейшего усиления санкционного инструмента, а Буданов проинформировал о части встреч, состоявшихся в рамках дипломатического трека переговоров.

"Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке. Слава Украине!" – написал президент.

Напомним, ранее во время встречи с временно и.о. председателем СБУ Евгением Хмарой, Зеленский согласовал новые операции спецслужбы. По его словам, СБУ продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом.

Как писал OBOZ.UA, Буданов провел расширенное совещание темой которого стали коррупция в ТЦК и случаи СЗЧ среди военных. Он заявил, что готовятся решения, которые способны положить конец вышеупомянутым сложностям.

