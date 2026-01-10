Зеленский согласовал новые операции СБУ: уже проведенные были результативными

Пезидент Украины Владимир Зеленский сообщил о согласовании новых операций Службы безопасности Украины. Недавно проведенные мероприятия СБУ дали ожидаемый результат, однако говорить о подробностях еще рано.

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства. По его словам, операции, которые состоялись недавно, обеспечили результаты, на которые рассчитывало руководство Украины.

"На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом", – отметил президент.

По словам Зеленского, во время встречи с Евгением Хмарой, который временно исполняет обязанности председателя СБУ, удалось согласовать новые операции спецслужбы. Их реализуют в установленном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января президент подписал указ о назначении Евгения Хмары врио главы СБУ. До этого Хмара возглавлял Центр Специальных операций "А" СБУ.

Также в этот же день Владимир Зеленский назначил нового руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Вместо Сергея Андрущенко им стал Денис Килимник.

