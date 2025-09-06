'Давайте встретимся': Сибига призвал Сийярто прекратить ссоры с Украиной в соцсетях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто с предложением прекратить публичные споры в соцсетях. Он призвал главу МИД Венгрии провести личную встречу для обсуждения актуальных вопросов.

Об этом Сибига написал на своей странице в X. Украинский министр подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз не представляет угрозы для Венгрии, а наоборот – соответствует ее национальным интересам и вопросам безопасности.

Он процитировал Национальную стратегию безопасности Венгрии, отметив, что страна заинтересована в сильной и объединенной Европе, которая поддерживает интеграционные процессы и открывает перспективы развития для всех государств-членов.

"Венгрия заинтересована в сильной и объединенной Европе, которая остается на пути успешной интеграции и предлагает привлекательные перспективы интеграции" – это цитата из Национальной стратегии безопасности Венгрии", – указал Сибига.

Сибига также обратил внимание на экономические аспекты. Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не угрожает венгерским фермерам, которые активно покупают украинскую кукурузу, и не вредит венгерскому рынку труда. По его словам, до начала полномасштабного вторжения России украинцы активно работали в Венгрии, помогая компенсировать недостаток квалифицированной рабочей силы.

Министр подчеркнул, что венгерская община Закарпатья поддерживает интеграцию Украины в ЕС, а защита ее интересов гарантирована Конституцией Венгрии.

"Вместо споров в Twitter, давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию. Я уверен, что мы можем добросовестно договориться о прагматических решениях – ради общих интересов мира и безопасности наших народов в объединенной Европе", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало

Обращение украинского министра прозвучало на фоне заявлений Сийярто, который ранее заявил, что позиция Венгрии по вступлению Украины в ЕС будет оставаться неизменной, даже если Москва не возражает против этого.

5 сентября в Ужгород приезжал президент Европейского совета Антониу Кошта. На его совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимир Зеленский заявил: даже из Москвы начали поступать сигналы о том, что Кремль якобы не против вступления Украины в Европейский Союз. На этом фоне сопротивление некоторых западных стран, особенно Венгрии, относительно этой возможности"выглядит действительно странным".

Позже в тот же день Ужгород посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что не против евроинтеграции Украины, а также предложил поделиться опытом по вступлению в Европейский Союз.

