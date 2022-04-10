Данилов заявил, что властям известно об олигархах, депутатах и застройщиках-беглецах: их ждет наказание

Власти Украины знают об известных людях, которые незаконно выехали заграницу во время войны: олигархах, депутатах, застройщиках. По возвращению домой они будут отвечать за это по закону.

Соответствующее заявление 10 апреля в ходе телевизионного марафона "Єдині новини" сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он намекнул на то, что соответствующим украинским службам известно, куда именно сбежали нарушители.

"Поверьте, мы понимаем, где они находятся, как они потом будут возвращаться и как они будут смотреть в глаза и какая будет потом ответственность", – сказал секретарь СНБО.

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Рано или поздно местонахождения указанных украинцев будут оглашены, отметил Данилов. Тем более, что, по его словам, беглецов среди политиков или бизнесменов не очень много.

"Речь идет не о десятках и сотнях тысяч людей, а речь идет именно об известных людях: об олигархах, о депутатах – то ли прошлого созыва, то ли этого созыва, их не так много", – сказал чиновник.

По его информации, кто-то находятся в Монако, а под Варшавой сейчас "есть целое поселение очень богатых людей".

Данилов добавил, что в парламенте уже зарегистрирован проект закона, предусматривающий наказание за отсутствие во время войны на территории Украины для мужчин призывного возраста.

"Потому что все должны были вернуться – люди, которые имеют призывный возраст и понимание, что они должны явиться в военкомат", – заявил секретарь Совета нацбезопасности.

Как писал OBOZREVATEL: