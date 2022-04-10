Данилов рассказал о тайных визитах зарубежных политиков в Киев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев с начала вторжения российских войск чуть ли не ежедневно принимает делегатов и представителей руководства союзнических стран. Разумеется, не все эти встречи в условиях войны могут иметь публичный формат.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона UA Разом. Данилов заверил, что абсолютно все тайные встречи направлены на помощь и содействие Украине перед агрессором.

"Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я действительно это могу вам подтвердить", – заметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что ряд партнеров, приезжающих из-за границы, не имеют такой широкой известности, чтобы информация о них появлялась в информационном пространстве. Однако их солидарность с нашей страной, противостоящей оккупантам из РФ, вполне соответствует масштабам самых узнаваемых лиц на мировой арене.

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