Йдеться про виділення комплексів Hawk і ракет до Patriot.

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Додатковий купол над головою українців дозволить наламати кремлівські плани щодо обстрілів України. Рашисти практично щоночі "накидають" в наше небо десятки ракет та дронів не тільки для терору мирного населення, а й переслідують ще дві - цілковито воєнні - цілі:

Залишити українське ППО без боєкомплекту. За даними моїх джерел, зараз Росія виготовляє 250-270 ракет на місяць, тоді як в "patriotʼичному" подарункові від Uncle Sam була якась обмежена кількість ракет, запаси яких орки методично виснажують. Новий гостинець від заокеанського благодійника дозволить поповнити арсенали.

Відтягнути сучасні протиповітряні системи ЗСУ на захист мирних міст, далі від фронту... Тоді як при контрнаступі протиповітряні та протиракетні системи мали б працювати в зоні бойових дій, збиваючи літаки та ракети ворога.

Тепер нові комплекси посилять фронтове ППО. Це дозволить значною мірою паралізувати активність рашистів, особливо - в повітрі. Плануючи витратити на мілітарний шопінг $2 млрд., пентагон збирається придбати (за даними Bloomberg)

Ракетні пускові установки та ракети MIM-23 Hawk.

Два типи сучасних ракет до Patriot з покращеною можливістю збивати балістичні ракети (в тому числі - "Іскандери", якими рашисти регулярно атакують Київ).

Дякуємо Uncle Sam. Ця допомога посилить нашу боєздатність і наблизить перемогу.

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