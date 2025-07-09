Чтобы работать на госслужбе, придется отслужить в армии: какой законопроект одобрил комитет Рады

Комитет по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Украины рекомендовал депутатам поддержать законопроект, запрещающий брать на государственную службу мужчин, которые не прошли службу в армии. В то же время он предусматривает отмену базовой общевойсковой подготовки и возвращение к срочной службе.

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Законопроект № 13347 о внесении изменений в "некоторые законодательные акты" Украины относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению" был передан на рассмотрение парламента 4 июня, а 5 июня – на рассмотрение Комитета, указано в карточке на сайте Верховной Рады. В среду, 9 июля, было предоставлено заключение Комитета о рассмотрении.

В частности, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предлагает принять законопроект, рассказала член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") "Интерфакс-Украина".

Как изменения предлагает законопроект № 13347

Согласно проекту закона, мужчинам в Украине необходимо будет обязательно пройти военную службу, чтобы стать госслужащим.

Ирина Фриз подтвердила, что в целом поддерживает цель и идею урегулирования подготовки к национальному сопротивлению на законодательном уровне.

Вместе с тем, сказала она, законопроект № 13347 предусматривает отмену базовой общевойсковой подготовки, которая должна была бы начаться с 1 сентября, и фактическое возвращение к срочной службе, которую год назад отменил президент Владимир Зеленский.

Депутат добавила, что воздерживается от поддержки законопроекта в первом чтении, но в случае его прохождения через парламент "будем исправлять этот и другие недостатки, которые на 25 страницах замечаний изложило Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады".

Ирина Фриз также сказала, что комитет на заседании 8 июля рекомендовал поддержать в целом законопроект №13320, который предлагает увеличить дополнительные вознаграждения от 15 тыс. до 30 тыс. грн преподавателям военных вузов и предусматривает дифференцированный подход к размерам вознаграждения, который будет устанавливать Минобороны.

Также Комитет рекомендует принять за основу законопроект №13334 о социальных гарантиях военнослужащих базовой службы, включая определение шестидневной рабочей недели с одним выходным, а также улучшает условия прохождения службы для курсантов и военных, которые освобождаются после плена.

"Внедряются механизмы сохранения прав на обучение и социальные выплаты во время службы", – рассказала Фриз.

Парламентарий добавила, что комитет рекомендовал принять за основу и в целом также законопроект № 13353 об усовершенствовании деятельности Службы безопасности Украины.

"Среди ключевых изменений – уточнение структуры, увеличение численности и расширение полномочий СБУ, в частности по применению оружия и боевой техники в условиях войны. Закон повышает обороноспособность государства, адаптирует СБУ к современным вызовам и обеспечивает большую оперативность и эффективность службы", – объяснила Ирина Фриз.

Как писал OBOZ.UA, в Украине хотят декриминализировать некоторые преступления, совершенные при выполнении оборонного государственного заказа. Это следует из законопроекта №13423 за авторством сразу 126 народных депутатов, 123 из которых – "слуги народа".

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