В начале 2023 года среди оптимистичных прогнозов военных экспертов и аналитиков все чаще возникает Крым. Если раньше освобождение оккупированного полуострова воспринимали как финал войны, то теперь, после того как украинские войска освободили Херсон и могут продвинуться к Мелитополю, существует возможность того, что называют "уязвимостью Крыма" – то есть полуостров может быть освобожден еще до того, как завершатся военные действия на Донбассе.

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Но эти прогнозы, видимо, подразумевают, что президент России Владимир Путин будет готов смириться с потерей Крыма. А для российского президента, уверен, Крым – одна из основ той государственности, которая, собственно, и называется путинской. Оккупация Крыма создала условия для окончательного торжества авторитарного государства, точно также, как нападение на Украину в 2022 году помогло Путину перейти от авторитаризма к тоталитаризму. Так что Путин – и не сомневайтесь – будет воевать за Крым.

Под вопросом, думаю, только: готов ли будет российский президент применить для сохранения контроля над Крымским полуостровом ядерное оружие. Но все остальные ресурсы будут задействованы наверняка. Так что нужно быть готовыми к тому, что освобождение Крыма – это не только вопрос возможностей, но и вопрос цены. Впрочем, так можно сказать и обо всех остальных оккупированных Россией украинских землях.

Впрочем, никто не сказал, что у Путина хватит ресурсов для того, чтобы не допустить освобождения Крыма. Вполне возможно, что оптимисты правы в своих надеждах и на скорое освобождение полуострова, и на скорое окончание войны. Однако освобождение Крыма или Донбасса – это поражение России, но, думаю, вовсе не окончание войны.

Существует мнение, что если Украине удастся освободить свои территории, то тогда война завершится за столом переговоров и за этим столом Украина будет усилена успехами своих вооруженных сил. Но так считают люди, которые, очевидно, не хотят посмотреть на ситуацию глазами самого Путина и понять, что для российского президента поражение – это вовсе не потеря территорий, а именно прекращение войны, да еще и на украинских условиях.

Что произойдёт, когда украинский флаг взовьется над Симферополем? С украинской точки зрения, с точки зрения международного сообщества – это очевидно – будет восстановлена территориальная целостность Украины. А, думаю, с точки зрения Путина – украинцы при поддержке Запада "оккупируют" часть "исконных" российских земель.

Если Путину при этом удастся удержаться у власти – он будет готовить страну, уверен, не к переговорам о мире, а к реваншу. Именно поэтому для Украины, наверное, так важно не только освободить Крым, но и получить отчётливые гарантии безопасности. Например, вступить в НАТО.

Ну и, видимо, нужно будет предпринимать меры для защиты самого Крыма. На наших глазах российские войска практически уничтожают Херсон – с кремлевской точки зрения "областной центр Российской Федерации". Не сомневайтесь, что с такой же жестокостью российский оккупант будет бить по Севастополю и Симферополю, Ялте и Судаку.

Именно в этом случае, уверен, появятся те самые "камни с неба", о которых так любили вспоминать в российских пропагандистских пабликах в 2014 году. И хотя таких возможностей, как в случае с Херсоном, в ситуации с Крымом у российских войск не будет, они способны нанести полуострову значительный ущерб и превратить часть его территории в зону, где будут бояться жить – впрочем, и это тоже относится ко всем приграничным с Россией украинским землям. Так что освобождение Крыма и безопасность Крыма, освобождение Украины и безопасность Украины, уверен – это неразделимые понятия.