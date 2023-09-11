Мне в Телеграмме не первый раз пишут люди с искренним сожалением. Мол, американские политики так и не поняли до сих пор, что россия в нынешнем виде представляет постоянную угрозу. Что всем будет гораздо лучше, если она не просто потерпит поражение в Украине, а развалится на десяток маленьких стран.

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Друзья, все не так просто. Американская элита прекрасно все понимает. Но у всех свои интересы. Им россия нужна побежденная, послушная, денацифицированная, но — целая. Как один из инструментов в борьбе с Китаем. Да, в Вашингтоне верят в такой сценарий. Я — нет, но Белый дом пока не советовался.

У Украины другая цель — не просто Перемога, а развал этого опасного соседа с имперским синдромом. И в этом сценарии нас поддерживает Великобритания и страны Восточной Европы. Наверное, в Азии тоже есть сторонники такого сценария. А пока каждый ведет свою игру и исходит из своих интересов. Реал-политик, ничего личного. Хорошо, что в вопросе Перемоги Украины все интересы сошлись и до этого момента мы попутчики...