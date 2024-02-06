Прес-реліз СБУ стосовно "протидії організованій наркозлочинності" після публікації матеріалу BIHUS.Info свідчить про те, що звільнених співробітників, які стежили за журналістами, виводять з-під кримінальної відповідальності. І виведуть.

Щоб коли резонанс і увага спаде, тихцем довести самим собі, що все було "в межах і в спосіб". Бо ж справу, як ми пам‘ятаємо, одразу взялась розслідувати СБУ, цілком і одразу усвідомлюючи, що злочин вчиняла теж СБУ.

Це така умова для того щоб ті співробітники робили вигляд, що робили "свою роботу", а не допомагали комусь на горі використовувати владу в своїх (а не суспільних) інтересах. Захищали національну державність, а не зачищали тих, хто насправді захищає і допомагає захищати національну державність.

Останнім часом точиться багато дискусій щодо того, що перемогти велику росію, малою росією, буде неможливо. Як бачимо, зараз дискусії не без підстав.

Бо саме росія зацікавлена в тому, щоб тут у нас співробітники спецслужб витрачали час і насправді обмежені людські, технічні тафінансові ресурси для боротьби зі "своїми", а не з ворогами.

Багато хто усвідомлює, що саме журналісти за браком інших інституцій, важелів та противаг захищають країну зсередини від внутрішнього ворога. Ворога, якому стане сили щоб ми програли спочатку зсередини, а вже потім на полі бою. Оскільки програти на полі бою одразу, не дивлячись на всі докладені зсередини зусилля, не вдалося.

І те що зараз переслідують саме журналістів - тому підтвердження. Це свідчить, як мінімум, про те, що притаманне росії бажання створити комфортне середовище для правлячої верхівки без конструктивної критики та незалежних журналістів існує. Чи існує таке бажання у самої правлячої верхівки? Буде видно з її верхівки реакції.

Бо звільнення виконавця (а не його арешт) до публікації матеріалу - крок на випередження, а не реакція. Крок для захисту самих себе від суспільного обурення, а не журналістів від силовиків. Бо ті хто давали накази згори вниз і досі нагорі. А це означає, що будуть ще накази.

Пане Президенте, на минулій прес-конференції ви закликали мене щоб я вам допомагав. Насправді я лише цим і займаюсь.

Пане Президенте, якщо ви не відправите у відставку того або тих, хто давав накази – він або вони згодом можуть своїми діями відправити вас. Бо це не редакція журналістів Бігус.Інфо нашкодила державі і вам особисто, тим що опублікувала цей матеріал, а ті хто вчинив ті злочиини, про які розповіла редакція журналістів в цьому матеріалі. І я не про Василя Васильовича Малюка.

Нещодавно мав розмову щодо останніх одразу декількох пострілів собі ж в ногу від початку року, людей, очевидно, пов'язаних з владою. Ударах по людях, які зацікавлені в тому щоб влада і країна ставала сильнішими. Ударах, які роблять і зробили владу і країну слабшими.

Розмова звелась до простих і зрозумілих висновків. Якщо суспільство вірить, що влада захищає інтереси суспільства - суспільство підтримуватиме і захищатиме владу в будь якій ситуації і щоб не сталось. А якщо ні - то ні.

І будь який департамент жодної служби, будь який навіть найсистемніший куратор виявиться безсилим, коли і якщо суспільство отримає достатню кількість аргументів для того щоб не довіряти.

Я проти того щоб суспільство втрачало довіру до влади, бо це запорука нашого існування.

Я за те щоб ми і надалі пліч-о-пліч ї..шили р.сн. та внутрішнього ворога. Разом.

Честь співробітникам Служби, які вже два роки щодня роблять неможливе у справі захисту нашої держави від загарбників. У справі захисту інтересів нашої держави.

Ганьба тим, хто вважає, що Служба - це кнопки в їх телефонах. Хто не розуміє роль і призначення саме тут і саме зараз Служби безпеки України. Роль і призначення журналістів. І свою.