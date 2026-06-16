"Чем пожертвовал Китай?" В России пожаловались, что Пекин — плох –. Видео

Китай не оказывает России прямой помощи в войне и лишь извлекает выгоду из сотрудничества с Москвой. Поддержка Пекина ограничивается торговлей, в то время как западные страны активно помогают Украине.

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Об этом в эфире российского телевидения заявил депутат Государственной думы России Константин Затулин. Он считает, что Китай в основном получает экономические выгоды от нынешней ситуации.

По словам российского депутата, Европа демонстрирует последовательную позицию в отношении России и направляет ресурсы на поддержку Украины. Он отметил, что страны ЕС, по его мнению, делают все возможное, чтобы нанести ущерб России и одновременно помогают Киеву.

"Я не могу обвинить Европу в непоследовательности. Нынешний Европейский Союз враждует с Россией, делает все для того, чтобы нанести ущерб. И, делая это, они сбрасывают все, что у кого есть в кармане, на то, чтобы помочь Украине", – заявил он.

На этом фоне Затулин задал вопрос о том, чем именно пожертвовал Китай ради России и оказывал ли он ей какую-либо прямую помощь. Депутат заявил, что поддержка Пекина заключается прежде всего в торговле.

"Скажите, пожалуйста, известно ли что-нибудь о том, что Китай чем-то пожертвовал на войну или оказал какую-то прямую помощь Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом заключается его поддержка. Что касается прямой помощи, я никаких фактов не знаю. Да, он поставляет нам дроны, как и всем, как и Украине", – заявил депутат.

По его оценке, Китай не заинтересован в поражении России. В то же время он сомневается в том, что Пекин стремится к быстрой и убедительной победе Москвы.

"На сегодняшний день он (Китай – ред.), по сути, является тем, кто выигрывает от продолжения войны, поскольку благодаря этому он получает скидки на нашу нефть и газ, а также нашу заинтересованность в развитии отношений с ним", – подытожил Затулин.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Пекине состоялась встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Кремля назвал китайского коллегу "дорогим другом" и заявил о "беспрецедентном уровне" отношений между странами. Тогда как Си подчеркнул, что мир оказался на грани "войны и мира". Между сторонами появились новые договоренности в сфере экономики, энергетики и двустороннего сотрудничества.

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