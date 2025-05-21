'Челночно-телефонная дипломатия' не привела к прорыву: Порошенко предложил план действий против России

Петр Порошенко предложил план действий, как остановить Россию. Пятый президент считает, что "челночно-телефонная дипломатия" не привела к прорыву.

Видео дня

Об этом Порошенко сказал в своем видеообращении. По его словам, "четкий план действий" должен включать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, "адские санкции США" против российских нефтепродуктов и энергетики, а также резкое увеличение поставок оружия Украине.

"Итак, привела ли челночно-телефонная дипломатия к прорыву? Как мы и предполагали, к сожалению, нет. Но можно ли вообще ожидать, что Путин согласится на прекращение войны? Я неоднократно подчеркивал, что путин должен знать, что если он не согласится на мирные инициативы, то заплатит за это огромную цену, в частности, почувствует адские санкции. Это и есть "план Б", о котором говорил президент Трамп. И именно это должно стать общей позицией Соединенных Штатов, Европейского Союза и Украины", - подчеркнул пятый президент Украины.

Порошенко предлагает применить против РФ такой план действий:

"Первое: принять 18-й пакет санкций ЕС, синхронизировав его с адскими санкциями США, против российских нефтепродуктов, против российской энергетики с понижением уровня цены. Ввести вторичные санкции до 500% против тех, кто покупает российскую нефть и помогает обходить санкции. Усилить давление и решительные действия на теневой флот Московии. Ввести дополнительные санкции против банковской системы россии, которые обеспечат ее паралич с международными расчетами. Москва должна перестать получать поступления от своего экспорта. Все это делается для того, чтобы путин не мог финансировать войну. Чтобы он был вынужден вернуться к переговорам на условиях Запада и Украины и подписать остановку огня", - пояснил Порошенко.

"Второе: резко нарастить поставки оружия Украине, потому что это шаг силы, а путин понимает только силу - силу Вооруженных Сил.

Третье: принять в Конгрессе США синхронный с ЕС пакет финансовой помощи. У нас есть уже база - двухпартийный законопроект Линдси Грэма и других", - отметил лидер оппозиции.

Кроме этого, лидер Евросолидарности заявил, что украинская власть должна "немедленно вернуться к инициированному фракцией Европейская Солидарность постановлению Верховной Рады с призывом к Конгрессу США принять двухпартийную резолюцию в поддержку Украины".

Также, по словам Порошенко, нужно сделать все для ограничения российского экспорта.

"Это именно то, чего мы требуем от партнеров, в частности остановить работу печально известного нефтепровода "Дружба", который ежедневно дает России более 20-ти миллионов долларов в день", - сказал Порошенко.

Также Порошенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен провести встречу с руководителями "проукраинских" парламентских фракций Верховной Рады. Также в Евросолидарности заявили, что хотят услышать от Зеленского обо всех событиях: "какая ситуация на переговорном треке, что происходит на фронте, какие есть потребности наших военных, каково его видение дальнейших шагов на пути к прекращению войны и установлению мира".