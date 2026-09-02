"Часто ездят в Киев на поезде": Медведев пригрозил западным лидерам и помечтал об ударах по Берлину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести удары по немецким предприятиям, производящим военную технику для Украины, а также по некоторым другим объектам в Берлине. Кроме того, он заявил о возможности "встречного возмездия" в ответ на якобы угрозы гражданской авиации в воздушном пространстве России.

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Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале, комментируя решение Берлина возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига. Он назвал заявления немецких властей безосновательными, а политику нынешнего руководства Германии — "неонацистской" и "яростно русофобской".

На этом фоне российский чиновник заявил, что немецкие предприятия, производящие военную технику для Украины, якобы "заслуживают" прямого удара.

"А вполне возможно, и по некоторым другим местам в Берлине", — добавил он.

Далее Медведев перешел к заявлениям об угрозах гражданской авиации в воздушном пространстве России. По его словам, Путин уже определил их как якобы попытку украинских властей совершить "государственный терроризм".

"С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия ответными мерами", – написал заместитель председателя Совбеза РФ.

В то же время Медведев заявил, что "у всякого террора есть спонсоры", обвинив в этом руководителей западных стран.

В конце поста Медведев добавил: "А они часто ездят в Киев на поезде…"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 2 сентября на Центральном вокзале Аугсбурга произошел взрыв, в результате которого пострадали двое граждан Украины – 17-летняя девушка и 18-летний парень. Из-за инцидента движение поездов в районе вокзала временно приостановили, а правоохранители обследовали территорию.

По предварительным данным, взорвалась ручная граната. В результате взрыва взрывная волна повредила окна, а полиция на время следственных действий перекрыла часть прилегающих улиц.

Накануне Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига, заявив о причастности страны-агрессора к инциденту, произошедшему там месяц назад. В ответ Берлин решил закрыть генеральное консульство России в Бонне и "Русский дом" в Берлине.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на это решение. Действия Берлина она назвала поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка связывает найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники с российским ГРУ. По данным ABC News, взрывчатка не сработала, поскольку механизм ее активации был отключен.

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