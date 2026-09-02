В Германии произошел взрыв на вокзале, пострадали украинцы: движение поездов было приостановлено

Утром в среду, 2 сентября, на железнодорожном вокзале в Германии прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали двое граждан Украины.

Видео дня

Движение поездов было временно приостановлено, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщает издание Bild.

Что известно

Как отмечается, взрыв прогремел на Центральном вокзале Аугсбурга. Инцидент произошел рано утром, в результате чего 17-летняя девушка и 18-летний парень получили травмы и легкие телесные повреждения.

По данным полиции, они случайно оказались рядом с местом происшествия. Кроме того, взрывная волна повредила окна.

По предварительной информации, взорвалась ручная граната. Правоохранители с утра работают на месте происшествия и обследуют территорию вокзала и прилегающие участки, чтобы установить точное место взрыва.

В связи с проведением следственных мероприятий в районе Центрального вокзала Аугсбурга перекрыт ряд улиц. Ограничения также повлияли на движение общественного транспорта в городе.

Продолжаем следить за развитием событий...