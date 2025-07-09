"Часть стратегии Кремля": в ISW объяснили, что стоит за провокационными заявлениями Медведева и как его использует Путин

Военно-политическое руководство России продолжает использовать агрессивную риторику в попытке подорвать поддержку военной помощи США Украине. Для продвижения таких нарративов Кремль часто использует заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Видео дня

Провокационные, а порой и угрожающие заявления Медведева фактически являются посланиями Западу от диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне Медведев ответил на заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия в Украину. Он заявил, что Россия должна продолжать "вести дела как обычно".

Медведев заявил, что Россия будет "двигаться вперед" для достижения своих военных целей. Также он пригрозил, что российские оккупанты будут "возвращать земли".

Аналитики подчеркнули, что заявления Медведева направлены на то, чтобы представить западную военную помощь Украине как бесполезную перед лицом предполагаемой неизбежной победы России. В ISW отметили, что диктатор Путин часто использует Медведева для усиления подстрекательской риторики, призванной разжечь панику и страх среди западных лиц, принимающих решения, и воспрепятствовать оказанию помощи Украине.

Кроме того, эксперты считают, что заявления Медведева являются частью более широкой кампании контроля Кремля против Запада. Заявления Медведева, весьма вероятно, являются частью согласованной информационной стратегии Кремля, разработанной "сверху". Путин мог бы цензурировать его высказывания, если бы решил это сделать, особенно учитывая координацию официальных заявлений внутри Кремля и общий контроль над российским информационным пространством, интернетом и СМИ.

Постоянное использование Медведевым своей платформы для агрессивных заявлений, направленных непосредственно против США и Европы, свидетельствует о том, что Кремль одобряет и поощряет эти усилия. Агрессивные заявления Медведева служат определенной цели для Путина, поскольку они подталкивают Запад считать заявления Путина более умеренными и рациональными по сравнению с ним и открывают Путину пространство для более высоких требований или более серьезных угроз.

Напомним, после многодневных консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами президент США Дональд Трамп принял решение о возобновление поставок оружия Украине. Глава Белого дома ищет альтернативные решения, в том числе давит на Германию, чтобы та отправила Киеву свою собственную батарею ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоялся 3 июля. Звонок длился почти час. За это время глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!