'Было непросто изменить градус в отношениях': Зеленский - о переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его подпись может стоять только под сильным соглашением, которое обеспечит длительный мир. Об этом он сказал, комментируя переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Обращение президента прозвучало в новогоднюю ночь.

Зеленский подчеркнул, что все нынешние контакты направлены на достижение именно такого результата. Речь идет не о коротком прекращении боевых действий, а о мире на годы, который будет справедливым и устойчивым.

Президент Украины подчеркнул, что слабые договоренности только подпитывают войну, а потому не могут быть выходом из ситуации. По словам главы государства, сильный мир является общим интересом Украины, США, Европы и других народов, которые не хотят жить в состоянии войны.

"Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение", – сказал Зеленский, объясняя логику переговоров.

Сложный путь диалога

В своем выступлении Зеленский признал, что смена тона в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами далась непросто. Он вспомнил первую встречу в Овальном кабинете, где, по его словам, было немало "острых углов". Однако впоследствии диалог продолжился и привел к более конструктивным контактам.

"И скажу честно: было совсем непросто достичь такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который засвидетельствовал факт: без Украины ничего не получится", – отметил Зеленский.

Президент отдельно остановился на разговоре в Мар-а-Лаго, который, по его оценке, показал важную вещь – без Украины никакие решения по войне не будут работать. Зеленский отметил, что Украина отстояла свое право голоса, и это стало заметно для партнеров.

Он добавил, что для него лично эти изменения ощутимы не только в формальных заявлениях, но и в отношении к украинскому народу. По словам главы государства, упоминания об украинцах и их отваге стали постоянной частью публичных выступлений президента США.

География встреч

По словам Зеленского, в течение года он провел семь встреч с президентом США. Они проходили в разных точках мира – в Вашингтоне, Нью-Йорке, Гааге и Ватикане. На каждой из них, отметил он, тема Украины была центральной.

Президент подчеркнул, что независимо от места встречи американский лидер вспоминал об украинском народе и его борьбе. Это, по словам Зеленского, стало очевидным сигналом уважения к Украине на международной арене.

Глава государства также поделился личными эмоциями от таких слов поддержки. Он назвал это гордостью и счастьем – слышать признание отваги украинцев и представлять страну, которая смогла отстоять себя.

"Для всего мира такое упоминание об украинцах стало обязательным. И это счастье – счастье такое слышать, это гордость – быть Президентом такого народа. И такого государства", – говорит президент Украины.

