Бывшая ода мирового единства за мир теряет свой статус: вицеспикер Елена Кондратюк назвала пять шагов к реформе ООН

Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поделилась своим видением изменений, которые необходимо провести в Организации Объединенных Наций. Она наметила пять первоочередных шагов для реформирования ООН.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Елена Кондратюк в своей колонке в "Украинской правде" констатировала, что "Организация Объединенных Наций, созданная сразу после Второй мировой войны – когда-то триумф гуманизма, ода мирового единства ради мира – теряет свой уникальный статус".

"Украинцы ее беспощадно критикуют: за полное беспомощность, бездействие, зашоренность. Россияне, как всегда цинично, презирают и пользуются бюрократическими зацепками, благодаря которым страна-агрессор не просто остается ненаказанной, но и усаживается в главные кресла ООН и заправляет баллом. И это самое глубокое дно. Либо утонуть, либо оттолкнуться", – заметила она.

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В то же время вицеспикер подчеркнула, что мир меняется под влиянием Украины, ведь мировые лидеры на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН фактически в один голос заговорили о необходимости решительных изменений и реформирования ООН.

"Настаивая на реформе, позволю себе начертить 5 первоочередных шагов", - отметила Кондратюк.

Вицеспикер наметила 5 первоочередных шагов:

Исключить Россию из Совбеза ООН как самовольно и безосновательно получившего место в Совбезе как правопреемница СССР, не пройдя необходимые процедуры повторного вступления в организацию. Предусмотреть в уставе автоматическое исключение из Совета Безопасности или даже всей организации страну, которая совершила акт военной агрессии против другой страны. Расширить состав постоянных членов Совета Безопасности. Избавиться от права вето как такового, вместо этого выработав альтернативный механизм принятия решений. Проработать механизм включения в состав Совбеза страны, испытывающей военную агрессию, на период войны. Это означает, что Украина должна стать постоянным членом Совбеза до тех пор, пока идет война.

"Я очень искренне надеюсь, что эта сессия Генассамблеи в Нью-Йорке ответит на вопрос о том, всесильна ли демократия и существует ли в мире система безопасности", — резюмировала Кондратюк.