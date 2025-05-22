Британия разоблачила масштабную кибератаку РФ против компаний, которые помогают Украине: подробности

В Великобритании сообщили, что совместно с союзниками разоблачила масштабную киберкампанию России против организаций, который занимаются передачей помощи Украине. Под угрозой находятся западные логистические организации и технологические компании, вовлеченные в поставки помощи Киеву.

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Об этом в среду, 21 мая, сообщили на сайте национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC). Отмечается, что подразделение 26165 Главного разведывательного управления России (ГРУ), больше известное как APT 28 (другие распространенные названия – Fancy Bear, Pawn Storm) проводило вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций с 2022 года.

Российская хакерская группировка смогла получить доступ к сетям жертв кибератаки. В частности, с помощью комбинации методов, включая подбор учетных данных, фишинг и использование разрешений почтового ящика Microsoft Exchange.

Хакеры также атаковали подключенные к Интернету камеры на украинских пограничных переходах и вблизи военных объектов для мониторинга и отслеживания грузов с гуманитарной помощью для Украины.

Под прицелом хакеров страны-агрессора находились западные организации, участвующие в координации, транспортировке и доставке помощи в Украину, а также в секторах обороны, ІТ-услуг, морского судоходства, аэропортов, портов и систем управления воздушным движением в нескольких странах-членах НАТО.

"Национальный центр кибербезопасности GCHQ призывает британские организации ознакомиться с угрозой и принять немедленные меры для своей защиты", – сказано в сообщении.

В NCSC отметили, что российская киберкомпания происходит на фоне того, что Великобритания продолжает усиливать давление на российского диктатора Путина, в то время как Москва продолжает вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во Франции заявили, что хакерская группа APT28, которая контролируется ГРУ, неоднократно осуществляла кибератаки на французские структуры и ресурсы на протяжении последних лет. Именно ГРУ стоит за взломом электронной почты предвыборной команды Эммануэля Макрона в 2017 году.

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