Большинство граждан США поддерживают продолжение предоставления оружия Украине – опрос

В США уровень поддержки гражданами Украины остается высоким, поскольку избиратели хотят, чтобы президент Дональд Трамп был более жестким в отношении страны-агрессора России. Так, 62% опрошенных избирателей считают, что администрация Трампа должна продолжать поставлять оружие Украине и вводить санкции против РФ.

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Такого мнения придерживаются 71% демократов, 59% республиканцев и 56% независимых избирателей. Об этом свидетельствуют данные майского опроса Harvard CAPS/Harris, которые проводятся ежемесячно в сотрудничестве между Центром американских политических исследований Гарварда (CAPS) и Harris Poll и HarrisX. Результаты были опубликованы 19 мая.

64% избирателей, включая большинство во всех партиях, считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки для прекращения войны с Россией.

В то же время 58% избирателей говорят, что Трамп не решит войну в Украине, а 59% говорят то же самое о войне между Израилем и ХАМАС.

59% опрошенных американских избирателей считают, что Трамп был недостаточно жестким в отношениях с российским диктатором Путиным и россиянами в целом.

"66% избирателей считают, что президент России Владимир Путин играет в игры и мешает США и Западу, тогда как 62% избирателей считают, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет прекратить войну", – сказано в сообщении.

Мнения граждан разделились 50 на 50 относительно того, довольны ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев довольны, 76% демократов и 55% независимых – нет.

Майский опрос Harvard CAPS/Harris проводился онлайн в США в период 14-15 мая 2025 года среди 1903 зарегистрированных избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 50% американцев не одобряют подход президента США Дональда Трампа к завершению войны в Украине. В то же время треть опрошенных поддерживает действия главы Белого дома.

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