Я уже писал, что тех, кто в Украине соглашается на мир без мгновенного возвращения территорий (навязанное клише -"трусливый предатель"), значительно больше, чем может показаться, а требующих войны до полной победы - наоборот, не так много, просто они крикливее и активнее, особенно в Сети.

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Так что тезис "народ не даст согласия на мир без возвращения территорий" это спровоцированная в обществе манипуляция.

Кроме того, и те, кто пугает: "Выйдем на протесты!", и те, кто этим манипулирует, прекрасно знают, что никто никуда не выйдет, ведь на фронт они не пошли, а смелы только на диванах, особенно за рубежом. Идти в армию мешают здоровье, возраст, пол, "здесь я нужнее", "на мне социальная ответственность за рабочие места" и так далее, а пойти протестовать на Банковую - это всё уже не мешает?! И в эту "решимость" кто-то верит?

Таким образом, это ещё и откровенная ложь, наглый блеф.

Больше того: даже на выборах их оппозиционность не даст о себе знать: украинцы на выборах голосуют не за прошлое, а за будущее. То есть былые достижения/прегрешения здесь вообще ни при чём.

Не нужно обращать внимания на кошку, которой нет, а есть только мяуканье: да, мяв есть, а кошки нет.

Так вот, лучшее этому доказательство - поведение "смелых и решительных" после того, как, ориентируясь именно на таких, мы поссорились с Трампом - мол, не нужно нам, независимым, указывать. Разве хотя бы после этого появились очереди желающих идти на фронт? Нет! Всё, как всегда, ограничилось чисто диванной "поддержкой". Вот именно это от таких крутых активистов и было их очередным ИСТИННЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ - ведь на них рассчитывали.

Когда же всё вернулось на круги своя и произошла нормализация отношений с Главной страной мира - появились снова массовые дизлайки после соответствующих сообщений: все отважные диваны оказались живы! Куда бы им дизлайки свои запухнуть…

Власть, не обращай внимания на этих бешеных трусов - УКРАИНА, ДЕЛАЙ СВОЁ ДЕЛО!