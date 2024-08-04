Будут говорить о мире в Украине: Кулеба отправился в четырехдневное дипломатическое турне в Африку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал свое африканское турне, которое продлится с 4 по 8 августа. Во время этого визита он впервые посетит три африканских страны: Малави, Замбию и Маврикий.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. В министерстве отметили, что этот визит является частью активной внешней политики, направленной на укрепление международных связей и развитие двусторонних отношений с африканскими государствами.

Основными темами переговоров будут развитие двусторонних отношений и вовлечение африканских стран в процесс восстановления справедливого мира в Украине.

В Малави акцент будет сделан на вопросах продовольственной безопасности. Кулеба планирует обсудить обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, а также гуманитарную программу "Grain From Ukraine", направленную на поддержку стран по борьбе с продовольственным кризисом.

В Замбии министр обсудит развитие двусторонних отношений, политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.

В Маврикии, одной из самых успешных экономик Африки, основной темой встреч будет привлечение инвестиций и участие маврикийского бизнеса в восстановлении Украины.

Это турне подчеркивает значимость сотрудничества Украины с африканскими странами и способствует углублению международных отношений в контексте глобальных вызовов и потребностей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба во время официального визита в Китай, провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Их целью было обсуждение двусторонних отношений между странами, завершение войны и ускорение восстановления Украины.

Напомним, что Украина готовит соглашение о безопасности с Северной Македонией. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который провел переговоры на полях Дубровницкого форума в Хорватии с главой МИД Северной Македонии Тимчо Муцунским. Также они обсудили процесс вступления обеих стран в Евросоюз.

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