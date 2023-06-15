В День России, посвященный провозглашению государственного суверенитета в 1990 году, Президент РФ Владимир Путин заявил, что шокирован украинскими обстрелами жилых районов. "Я не могу понять, почему противник нацелился на жилые кварталы. С какой целью? Почему? Они атакуют объекты, которые носят явно гуманитарный характер. Они не принадлежат никакой военной цели".

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Поскольку российский диктатор был "под шафе", а на самом деле это был его двойник, то весь цивилизованный мир был поражен тем, что псевдо-Путин не помнит, что российская армия разрушает повседневно украинскую гражданскую инфраструктуру и убивает мирных украинских граждан в течение пятнадцати с половиной месяцев. Один из трёх двойников Путина всегда появляется на мероприятиях, где много приглашённых лиц и есть необходимость быть в центре общения с людьми.

Это всегда верный признак того, что пришла путинская подделка, так как оригинал боится находиться рядом даже с проверенными людьми, когда они рядом и их больше двух. Героический оригинал опасается возможности организации покушения на его жизнь или получения порции чужих микробов. Но его двойники иногда говорят такую ​​чушь, что это не может не раздражать Кремль и ФСБ, которые манипулируют двойниками, и российское общество, которое вынуждено смотреть и слушать псевдо-Путиных.

Что же касается Дмитрия Медведева, то он не заслужил даже одной собственной подделки, но при этом несёт такую ​​чушь, что не должен раздражать кого-то в Кремле, как будто у него достаточно неподготовленных двойников. Выпив несколько рюмок спиртного, Дмитрий ляпнет то, что никто из кремлёвской верхушки не осмелился бы сказать, тогда глава Кремля подсылает Медведева озвучить в его пьяном угаре какую-то новую порцию угроз Украине или всему миру. Теперь этот пьяница сказал, что главная площадь Киева будет носить имя России, как намёк на то, что российская армия якобы захватит украинскую столицу. Медведев этим лишь дал украинцам идею посвятить одну из центральных площадей России, а точнее Победе над Россией.

Украинская армия медленно, но уверенно перешла в контрнаступление. Двойник Путина заговорил об украинских потерях, которые якобы в десять раз превышают российские. А министр обороны РФ Шойгу публикует цифры украинских потерь тринадцать к одному. Это как каждые две российские пули убивают трёх украинских солдат. Только псевдо-Путин и перепуганный Шойгу забывают, что потери российской армии на украинском поле боя превысили 217 тысяч солдат убитыми, а это значит ещё как минимум 700 тысяч ранеными. Таким образом, общие потери России составляют около 900 тысяч военнослужащих. Уже уничтожено 314 российских боевых самолётов и свыше 300 вертолетов, 3950 танков, 7660 боевых бронированных машин и бронетранспортёров, 3800 артиллерийских установок и более 600 систем залпового огня. Это не мало, но об этом молчат псевдо-Путин и выпивоха Медведев.

В день России им такие цифры оглашать как-то неловко. Кремль уже заявил, что остановил украинское контрнаступление, которое фактически сейчас находится лишь на уровне прощупывания оборонительных позиций российской армии. Даже в этих боях уже освобождено десяток временно оккупированных украинских сёл. Потихоньку определяются места, где у российской линии обороны есть проблемы. Развитие событий мы увидим чуть позже. Может к тому времени Медведев немного протрезвеет, а на смену одному псевдо-Путину придёт другой, который будет говорить какие-то иные глупости. В любом случае момент истины ждёт Россию и скоро наступит.

На встрече с российскими военными репортерами из кустов выскочил ещё один двойник Путина, где он снова повторил брехню своего оригинала о том, что Украина создана Лениным в 1922 году и это исторические русские территории. В то время как исторические российские территории охватывают болота вокруг Москвы и Петербурга, а Киев старше Москвы на 750 лет и Петербурга на 1250 лет, Украина смотрит на это научное убожество Кремля, не реагируя. Двойник Путина также заявил военным журналистам, что необходимо создать санитарную зону в направлении Украины. Фактически Киев уже сделал схожее предложение западным союзникам о том, что после победы над Москвой вдоль украинской границы в пределах территории России должна быть создана санитарная зона, где РФ будет запрещено иметь тяжелое вооружение, чтобы в Кремле не было искушения использовать эти районы для ракетно-артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов вдоль границы. Это будет одной из гарантий безопасности Киева в послевоенный период.

Но что ждёт Москву после окончания войны на Украине? Возможно, Россия распадется на несколько субъектов международного права, как это было в 1918 году, когда на месте развалившейся Российской империи появилось 37 государств. Не исключено, что эти субъекты не будут дружелюбны по отношению друг к другу. Так в той же рухнувшей Российской империи в 1918 году началась гражданская война. Возможно, некоторые российские территории вернутся к своим историческим корням. Ещё 160 лет назад огромная территория от Байкала до Тихого океана принадлежала Китаю. Поскольку Кремль постоянно болтает о важности исторических фактов, то наверняка Пекин ждёт своего шанса вернуть территорию, которой он владел тысячи лет. Не исключено, что острова в Тихом океане, захваченные у Японии, после 80 лет хозяйствования России, будут возвращены их историческому владельцу, то есть Токио. 83 года назад Москва украла треть территории Финляндии у Хельсинки. Не исключено, что местное население Карелии, ныне являющейся субъектом Российской Федерации, потребует проведения референдума о возвращении домой. Украина могла бы поставить вопрос о возвращении Киеву украденной в 1919 году трети нынешней Брянской области и трети Ростовской области, которую Москва прихватила в 1926 году.

Это простые и конкретные послания невеждам из Кремля, чтобы немного задумались, когда вспоминают так называемые исторические факты. Захват чужой территории - преступление, за которое следует ответить. Оригинал Путина и всегда подвыпивший Медведев, несомненно, будущие клиенты международного суда преступлений войны в Украине. Теперь к этому списку можно добавить ещё двух двойников, сыгравших роль Путина. Это не театр и за каждое публичное слово и выступление придётся отвечать.