Мужчины из Украины потеряют временную защиту в ЕС? Что говорят в Еврокомиссии

В Европейские комиссии не подтвердили информацию о пересмотре принципов схемы временной защиты граждан Украины в Евросоюзе (ЕС). Ранее медиа сообщили, что в результате следующего продления действия механизма украинские мужчины призывного возраста могут потерять этот статус.

Как пишет DW, об этом на брифинге в Брюсселе спросили официального представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта. Он назвал поддержку Украины "непоколебимой" и напомнил, что в рамках Директивы о временной защите убежище в ЕС предоставляется примерно 4 млн украинцев.

Он напомнил, что нынешний режим временной защиты действует до марта 2027 года, то есть как минимум до того времени никаких изменений в системе защиты украинцев не будет. Впрочем представитель ЕК подтвердил, сейчас со странами ЕС продолжаются переговоры относительно дальнейших шагов после этой даты – в частности этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров внутренних дел 4 июня.

В то же время Ламмерт отметил, что на этом этапе не может сообщить о каких-либо конкретных планах или предложениях.

Что предшествовало

Ранее в Euractiv, ссылаясь на собственные дипломатические источники, сообщили, что в ЕС обсуждают возможное сужение программы временной защиты для украинцев. В частности рассматриваются несколько сценариев дальнейшей судьбы программы.

В одном из рабочих документов Совета ЕС упоминается возможность исключения мужчин призывного возраста из будущих программ защиты. Также отдельно обсуждается вопрос о лицах, которые покинули Украину с нарушением действующих правил выезда.

На данном этапе ограничения предлагают применять только к новым заявителям, которые будут обращаться за временной защитой после принятия соответствующих изменений. То есть пока речь не идет об автоматическом лишении статуса украинцев, которые уже легально находятся в странах Евросоюза и пользуются действующим механизмом защиты.

Впрочем, это лишь один из возможных вариантов, который находится на стадии обсуждения. Ни одно решение пока не приняли окончательно.

Украина планирует разработать специальные программы и стимулы для возвращения граждан, ведь за рубежом из-за войны сейчас находятся около 8 миллионов украинцев. Правительство уже ведет переговоры с европейскими партнерами по финансовой поддержке возвращения беженцев.

